警旺角搗破百家樂賭檔　巡查11個處所　52人被捕

旺角警區刑事部、牌照科及西九龍機動部隊，本周五（13日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，當中旺角警區反黑組根據情報及深入調查後，本周五（13日）下午突擊搜查花園街97號建興大廈一個單位，搗破一個百家樂賭檔，在單位內共檢獲2.8萬元現金賭款及約140萬元籌碼。



現場可見，多名男女被帶上警車帶署，當中大部分為婦女。



多名涉案人士在建興大廈被捕帶署。（陳浩然攝）

行動中，警員共拘捕34名本地男女、16名內地男女及一名外籍男子。被捕人包括一名58歲本地男子涉嫌「管理賭博場所」；兩名分別52歲及58歲女子涉嫌「協助管理賭博場所」。其餘被捕人年齡介乎19歲至70歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」。其中該名被捕的外籍男子亦涉嫌「未能出示身份證明文件」，該名58歲被捕男子則被警方發現是被通緝人士，所有被捕人現正被扣留調查。

據了解，該名被捕外籍男子來自越南，涉案內地男女持雙程證到港。

另外，警員巡查區內11個處所，包括夜總會、麻雀館、遊戲機中心以及酒吧，巡查期間，警方拘捕一名33歲本地男子，涉嫌阻礙在正當執行職務的警務人員，現正被扣留調查。據了解，該名男子拒絕出示身份證。