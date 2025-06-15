花$1800萬購電話卡　戶口洗$1.2億黑錢　星港聯手搗電騙集團拘4人

警方今年年初發現有人以1800多萬元大量採購電話卡，與新加坡警方開展情報交流及聯合調查後，財富情報及調查科前日（13日）展開行動「騰激」行動，打擊一個跨境詐騙及洗黑錢集團，並以涉嫌「洗黑錢」及「串謀欺詐」罪，拘捕4名本地男子（23至48歲），其中兩人戶口兩年內接收近1.2億元不明存款。行動中，警方檢獲141個流動訊息設備、17個路由器及其他電子設備。



警方財富情報及調查科高級警司洪曉慧指，涉案的電騙集團會於不同地點，大量購入電話卡，共在海外使用俗稱「貓池」的GSM網關，跨國傳送至香港，從而打出詐騙電話及發送詐騙短訊，繼而誘騙受害人跌入詐騙集團的圈套。為減低成本及規避緝捕，集團會安排集團成員，於不同的國家或地區設置訊息中心，藉此隱藏詐騙集團的基地，同時增加警方調查難度。



警方檢獲141個流動訊息設備、17個路由器及其他電子設備。

自2024年10月起，香港警務處聯同澳門特別行政區、澳洲、加拿大、印尼、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓以及泰國共10個地區的反詐騙中心，聯合成立反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」，透過強化情報交流及協調行動打擊詐騙及洗黑錢罪行。

范偉豪總督察指，今年年初，警方發現有本地人士利用1800多萬元大量採購電話卡，並付運到不同的東南亞國家。經深入的財富調查後，警方鎖定4名本地男子，其中2名男子在九龍及新界的工廠大廈租用7個寫字樓單位，其銀行戶口亦於2023年至2025年初，接收了接近1.2億元來歷不明的存款。

警方財富情報及調查科高級警司洪曉慧指，涉案的電騙集團會於不同地點，大量購入電話卡，共在海外使用俗稱「貓池」的GSM網關，跨國傳送至香港，從而打出詐騙電話及發送詐騙短訊。（鄭嘉惠攝）

自4月起，香港警方與新加坡警方，開展情報交流及聯合調查。警方財富情報及調查科前日（13日）展開「騰激」行動，打擊一個跨境詐騙及洗黑錢集團，拘捕4名本地男子，年齡介乎23至48歲，其中2名已被警方暫控一項「串謀欺詐罪」，將於明日（15日）在東區裁判法院提堂；另外2人則仍被扣查。

行動中，警方檢獲俗稱「貓池」的141個流動訊息設備、17個路由器及其他電子設備。經初步調查，警方現階段成功聯絡到2名本地人士，並表示曾經收到「假冒官員」及「假冒客服」的詐騙電話，暫時無任何損失。警方仍在努力識別並聯絡潛在受害人，並向他們發出警示及防騙建議。

警方財富情報及調查科高級警司洪曉慧指，涉案的電騙集團會於不同地點，大量購入電話卡，共在海外使用俗稱「貓池」的GSM網關，跨國傳送至香港，從而打出詐騙電話及發送詐騙短訊。（鄭嘉惠攝）

同時，於實時情報互通下，新加坡警方亦在行動期間，先後成功搗破4個放置「貓池」，用作遙距信息中心的單位，檢獲75套用於詐騙嘅GSM網關設備（「貓池」），拘捕4名馬來西亞疑犯。相信香港及新加坡警方是次的聯合行動，已成功拘捕該集團的骨幹成員，重創相關詐騙團伙。

督察陳旭瀅提到，被捕人士用戶口清洗犯罪得益，呼籲市民切勿將自己戶口，租、借、賣給任何人用作清洗犯罪得益。洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰港幣500萬及監禁10年，如果市民懷疑被騙，可致電警務處「反詐騙協調中心」熱線「防騙易18222」，使用警方的24小時「反詐騙諮詢服務」。