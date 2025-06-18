港鐵東鐵綫列車粉嶺附近機件故障　有乘客指羅湖站等50分鐘始開車

港鐵東鐵綫懷疑出現故障，服務受阻。《香港01》接獲多名乘客投訴，指東鐵綫發生故障，列車嚴重延遲出發。其中，有乘客稱於羅湖站上車後，須等候50幾分鐘才出發。但列車駛至上水後又停車，不少乘客按捺不住，紛紛落車轉乘的士離去。

《香港01》記者在東鐵綫沿線車站了解，可見站內資訊屏幕寫有「列車受阻」，但港鐵APP則沒有提及相關資訊。港鐵回覆指，已通過車站及車廂廣播，以及月台資訊顯示屏，通知乘客最新的車務情況。



港鐵有列車在粉嶺附近故障，服務受阻。(潘耀昇攝)

有乘客向《香港01》指出，於周二晚上10時25分在羅湖站4號月台上車後，一直等候。車上有廣播指，粉嶺站附近有列車機件故障，報稱延誤15至20分鐘，但列車至晚上11時18分才開車，等候時間超過50分鐘。不過，由於至11時21分抵達上水站後，列車再次停頓，多名乘客只好落車，轉乘其他交通工具離開，大部份人疑趕時間轉坐的士，導致大排長龍。另有乘客指，由大埔墟前往粉嶺，竟花了40多分鐘但仍未到站：「但佢個App依然話行車正常！」

有乘客在羅湖等候逾50分鐘才開車。(讀者提供圖片)

亦有故障列車乘客講述當時經過。他指，乘坐北行列車駛至粉嶺何家園附近時，突然發出巨響，列車隨即急煞，並就地停止約5分鐘。列車之後再次開動，但以極慢速度「溜」入粉嶺站再清客。

港鐵回覆事件，指今日（17日）晚上9點許，一列往羅湖方向的列車往粉嶺站時，由於車長發現懷疑列車機件故障，列車於粉嶺站落客後停在月台，讓維修人員檢查及跟進。來回方向的乘客，均需要使用2號月台上落客。期間，東鐵綫列車服務仍然維持，來往金鐘至羅湖/落馬洲的整體車程，延長約10至15分鐘。

港鐵續指，已通過車站及車廂廣播，以及月台資訊顯示屏，通知乘客最新的車務情況。在大約11時半，該列車駛離粉嶺站，其後服務陸續回復正常。

東鐵服務受阻。(潘耀昇攝)

東鐵服務受阻。(潘耀昇攝)

港鐵站內屏幕資訊顯示服務受阻。(潘耀昇攝)