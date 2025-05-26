將軍澳綫停駛｜半價日議員齊轟不收貨　陳克勤斥卸責：應免費搭車

港鐵四個月內接連發生東鐵綫工程車事故、將軍澳綫停駛5小時，港鐵今天（26日）上立法會一個委員會預告設「半價乘車日」補償市民，為社會連日的批評「減壓」。不過，會上議員也毫不客氣，其中民建聯主席陳克勤怒批港鐵「推卸責任、巧言令色」，強調應設免費搭車「補償日」而非「半價乘車日」。



曾任職港鐵的香港新方向議員張欣宇則向前看，建議港鐵前線員工包括中、高層日後做更多貼地、無劇本的演練，並公開透明公布東鐵綫工程車事故及將軍澳綫事故的調查報告。港鐵透露將軍澳綫事故初步調查發現北角至油塘過海路段的高架電纜受損，令列車經過時短路再「跳掣」，會檢視議員建議「睇睇下次出報告時，我哋可唔可以做個報告俾公眾，我哋會去跟進」。



港鐵將軍澳綫5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，剛是放工時間，市民無法經將軍澳線過海。（羅國輝攝）

民建聯怒批港鐵巧言令色 倡推免費搭車而非半價日

立法會鐵路事宜小組委員會今日（26日）開會討論近期港鐵事故，陳克勤直言做錯事就要補償市民，形容港鐵的回應屬推卸責任、巧言令色。

做乜叫感謝日？你明明做錯嘢就要罰錢啦，補償俾市民免費搭車，係補償日。 民建聯主席陳克勤

陳克勤說去年12月將軍澳綫都曾出現火花，質疑港鐵並未汲取經驗，「錯完又錯，壞完又壞」。他續稱，事故的前一日，港鐵負責人在股東大會還宣稱一直有維修，著市民不用擔心，「呢個係咪大巴大巴刮落去管理層面上？」

民建聯新界東南李世榮指，港鐵應揀選工作日讓受影響乘客免費搭鐵。（黃浩謙攝）

民建聯新界東南立法會議員李世榮亦指市民不需小恩小惠，而是要合理補償，倡港鐵揀選工作日讓受影響乘客免費搭鐵，直言港鐵需要挽回市民信心，做錯事就要承擔責任。

李世榮指應急工作也需檢討，形容事故當日將軍澳沿線幾個港鐵站「迫爆」，惟僅有130名港鐵職員招呼過萬名乘客，甚至沒有對講機，簡直不能接受：「係咪應該做好源頭的分流，去疏導乘客？」

唔係慳錢嘅問題，而係操作嘅問題。 港鐵常務總監楊美珍

港鐵常務總監楊美珍回覆指，港鐵應用程式會向相關乘客以積分方式賠償，其實足以兌換車程，故現時不直接提供免費車程，「唔係慳錢嘅問題，而係操作嘅問題」，稱聽到意見，會作考慮。

罰1,900萬元未免太少，繁忙時間癱瘓將軍澳綫，其實半個香港受影響，只是半天免費，其實會不會局長、港鐵，將軍澳綫全綫免費3天？ A4聯盟立法會議員林素蔚

北角至油塘過海段高架電纜移位受損

港鐵透露初步調查發現問題主要出於北角至油塘過海路段的高架電纜跨接綫移位及受損，令到列車經過的時候有間歇性的短路，再引致電力裝置「跳掣」。

張欣宇建議，港鐵前線員工包括中高管理層，應做更多貼地、無劇本的演練。（黃浩謙攝）

張欣宇促港鐵公開事故調查報告 勿將監督當成負面力量

本身是鐵路事宜小組委員會主席的張欣宇關注訊號系統為何受影響，將來更換系統後，還會否出現全線停駛。他建議，港鐵前線員工包括中高管理層，應做更多貼地、無劇本的演練，而非將大部分精力耗費於處理文件；以及公布東鐵綫工程車事故、將軍澳綫事故的調查報告，提醒港鐵要公開透明，不要將立法會、傳媒和機電署的監督當成負面力量。

港鐵回覆指將軍澳綫當日是電力短路導致數據傳輸不穩定，信號係統需重置，日後會研究如何減低影響。至於公開調查報告，港鐵稱，「都會去睇睇，下次出報告的時候，我哋可唔可以做個報告俾公眾，我哋會去跟進」。

就東鐵綫工程車事故，陳克勤批評港鐵管理層應該負起責任，「乜嘢程序都無，令人非常失望」。（周令知攝）

陳克勤批港鐵欠缺極端情況處理指引

東鐵綫2月5日的工程車事故，亦是議員的炮轟目標。陳克勤引述文件指製造商的操作指引並無針對極端情況的內容，批評管理層應該負起責任，「乜嘢程序都無，令人非常失望」。

運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

陳美寶要求機電署就多宗事故審核港鐵

運輸及物流局局長陳美寶重申對事故極度關注和失望，要求機電署做主動全面的審核，尤其是工程車事故所凸顯的指引不清晰問題，以及如何提高處理效率。她續指，港鐵要確定檢視組件和部件的重點優次，盡快將安全系數提升到最高。