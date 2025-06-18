33歲售貨員洗黑錢$930萬罪成　被判入獄加刑至48個月

一名33歲售貨員被不法集團利用其銀行戶口清洗逾930萬港元黑錢，被起訴一項「洗黑錢」罪，今日（18日）在經區域法院被判罪成，而警方向法庭申請加刑四分之一，最終被告人被判處48個月的監禁。



財富情報及調查科督察陳旭瀅（左）及申文燕高級督察（右）今午交代案情。

財富情報及調查科督察陳旭瀅交代案情指，警方根據情報及調查，發現有洗黑錢集團在2019年至2021年期間，安排傀儡開設大量傳統及數字銀行帳戶，用來清洗網上情緣騙案、網上投資騙案、電話騙案的騙款。警方經深入調查後，發現其中64個涉案戶口，分別屬於15名本地人士，並於2019年1月至2021年12月期間，一共處理大約3.04億港元款項。

財富情報及調查科其後採取執法行動，拘捕15名本地戶口持有人，分別為12男3女，年齡介乎23至63歲。經徵詢法律意見後，於2023年下旬起訴其中11名戶口持有人共26項「洗黑錢」罪。而本案的被告人為33歲售貨員，涉嫌處理930萬元款項，被落案起訴1項「洗黑錢」罪。經區域法院審訊後，她被法庭判處罪名成立，並於今日（18日）判刑。警方就「傀儡戶口」收取騙款向法庭申請加重刑罰，經法庭審視後，批准加重25%刑罰，被告人被判處48個月的監禁。

財富情報及調查科督察陳旭瀅交代案情。

申文燕高級督察表示，市民如果租借賣銀行戶口予其他人使用，而該戶口被不法分子用來處理贓款，有機會干犯「洗黑錢罪行」。而使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，所以警方就涉及傀儡戶口的案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條申請加重刑罰。

以今日的案件為例，一名女子因為將戶口予其他人作清洗黑錢用途，被法庭加刑9個月。 由2023年10月至今，已經有128名人士因租借賣戶口，在法庭因洗黑錢罪行被定罪後加重刑罰，刑期分別增加3至18個月不等。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，均遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司 就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

申文燕高級督察今午交代案情。

除大型執法行動，財富情報及調查科在預防「洗黑錢」方面，亦做了不少教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。警方將會出版全新製作的青少年反洗黑錢刊物「黑白分明」，以圖文並茂的方式教育青少年避免墮入洗黑錢陷阱；亦會推出全新反洗黑錢宣傳片，以個案形式提醒市民保護個人戶口的重要性。