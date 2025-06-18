行山翁昏迷亡｜家屬稱會偕友行山　籲長者勿獨行：有人傍住穩陣啲

一名69歲姓何老翁，今早在慈雲山衛奕信徑行山時暈倒，其他行山人士發現後報警，何翁由直升機送東區醫院搶救後惜告不治。其家人今午（18日）受訪時表示，何翁一向熱愛行山，有時會與朋友同行，家人暫不確定今早他是否獨行。家人兩度表示希望向大眾傳遞一個訊息，呼籲長者如要行山，應盡量約其他人結伴同行，希望有其他人「傍住就穩陣啲」。



醫護人員為事主做心外壓急救。（黃偉民攝）

家屬表示，何翁已退休，過去身體「還好」，沒有已知長期病患。他是行山愛好者，今天一早已出門行山，隨後家人突然接獲通知，趕到醫院時驚聞他已離世，故家人亦未清楚事件詳情。

事主昏迷不醒，由醫護人員為他心外壓急救。（黃偉民攝）

家屬又指，何翁有時會獨自行山，有時則約同友人結伴同行。他遽然猝逝，家人受訪時忍着悲痛，兩次表示希望奉勸長者如喜歡行山，要「小心啲」，「真係唔好自己一個人行山」，盡量通知家人或約朋友同行，「點都有個人知道、傍住就穩陣啲」。

醫護人員為事主心外壓急救。（黃偉民攝）

事發在今早9時13分，警方接獲行山人士報案，指在慈雲山衛奕信徑第5段發現一名男子暈倒地上。救援人員到場找到69歲姓何事主，他昏迷不醒，由政府飛行服務隊直升機送到東區醫院搶救，抵院時要由醫護做心外壓急救，延至早上10時59分不治。據了解，何翁今早由沙田出發往黃大仙。警方將安排為他驗屍確定死因。