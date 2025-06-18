長康邨連環搶劫案　兩婦遭掠金鏈共值$5.8萬　警查天眼拘41歲男

青衣長康邨上月25日及本月7日分別發生搶掠案，分別有兩名女子報案，指被一名男子於搶去價值約5萬元的金頸鏈及約8,200元的金手鏈，事後該男子逃去無蹤。



青衣分區特遣隊人員隨即深入調查及翻查大量閉路電視片段，快速鎖定一名男子。特遣隊人員於今日（18日）在青衣區內埋伏，於長亨邨拘捕涉案41歲男子。他涉嫌兩宗「搶掠罪」被捕，現正被扣留調查。案件交由葵青警區反黑組跟進。



案發當日警員到場調查蒐證。（資料圖片/梁偉權攝）

其中一案發生於6月7日，一名79歲、有腳患的姓林老婦報案，指在梯間位置，被一名陌生男子搶去手上兩條金鏈，賊人得手後逃走。林婆婆當時大叫「搶嘢！」，附近熱心藥房負責人聞聲，追截逾百米不果。事後，林婆婆接受訪問，表示心有餘悸，痛失丈夫所贈送的生日禮物。

林婆婆憶述，她當時行經長康邨第二商場梯間位置時，握着扶手拾級而上，未料身後一名陌生男子，竟徒手搶去她左手上兩條金鏈。她表示，當時已立即大嗌「搶嘢啊搶嘢！」，惟她腳部曾施手術，無法追賊。附近藥房負責人聞聲後「嗱嗱聲追上去」。

6月7日搶劫案發生在長康邨第二商場梯間位置。（資料圖片/梁偉權攝）

林婆婆續指，居住在區內40年相安無事，除了在2006年家中曾遭爆竊外，在街頭被搶劫屬第一次。而被搶去的金手鏈為丈夫多年前送贈她的生日禮物，具有記念價值，她留有金鏈單據。她回懋被搶經過時仍然心有餘悸，撫着心口喃喃道﹕「嚇到我⋯⋯」，又指經過此事後，不敢再佩戴金飾出門，並耍手擰頭指「唔敢啊，我啱啱帶住隻錶都除咗。」

▼6月7日長康邨搶劫案▼

