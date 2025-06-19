女子涉假冒官員騙案　洗黑錢$1120萬罪成　被判入獄加刑至40個月

一名46歲女子涉及假冒官員騙案，戶口被利用洗黑錢約1,120萬元。她被起訴「洗黑錢」罪，經區域法院被判罪成，其後警方向法庭申請加刑四分之一，今日（19日）被告人被法庭判監40個月。



警方稱，一名當時46歲的本地女子早前被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立。案件今日（6月19日）在區域法院判刑，該名被告被判囚40個月。

案情顯示，被捕人涉嫌與一宗發生於2022年的「假冒官員」騙案有關，受害人為一名居於美國的外籍女子，她被要求將大量金錢轉賬到指定的本地銀行賬戶，訛稱可以確保受害人財產安全，案件中損失超過99萬美元（約77.2萬港元）。

人員經深入調查後，於2023年4月4日在元朗區拘捕該名涉案女子，調查顯示她是收款戶口的持有人，她涉嫌在2022年1月至8月期間清洗分別約340萬港元及100萬美元（約共1,120萬港元）的犯罪得益。

警方元朗警區刑事調查隊第十二隊督察吳冠麟。（FACEBOOK截圖）

財富情報及調查科高級督察申文燕。（FACEBOOK截圖）

警方經徵詢法律意見後，起訴該名被捕女子兩項「洗黑錢」罪。案件今日（6月19日）於區域法院審理，被告被裁定兩項「洗黑錢」罪罪成。案件並於今日在區域法院判刑。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名被告人被加重四分之一的刑期，其後被判處監禁40個月。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。