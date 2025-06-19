46歲女墮網戀局中局　4年失逾$600萬　騙徒呃感情再扮律師幫追討

網上情騙手法層出不窮。警方近日接獲一宗報案，一名46歲本地女子在交友應該程式與人發展網上情緣，有人先以東南亞建築業務為由，成功氹女事主郵寄銀行卡及提供密碼，資助其業務發展，4年間提款高達近500萬港元。



騙徒更鋪設「局中局」，事主其後收到兩名自稱律師的訊息，指她遭騙徒詐騙，要求她轉賬以協助追討，事主信以為真支付「律師費」，再損失130萬港元，結果事主於4年間，痛失逾600萬元。



據了解，該名46歲本地女子，2021年透過交友應用程式「Coffee Meets Bagel」認識騙徒，其後發展成網戀。騙徒以東南亞建築業務為由，要求受害人郵寄銀行卡及提供密碼，以資助其業務發展。4年間，受害人以銀行轉賬及銀行卡戶口被提款，總數近500萬港元。

至2024年中，事主在WhatsApp收到另外兩名自稱律師的訊息，指她正遭受騙徒的詐騙，要求她轉賬以協助追討。事主起初半信半疑，但對方卻提供騙徒的照片加強說服力，令事主深信自己陷入網戀騙局，遂向兩名自稱律師支付費用，合共超過130萬港元。事主曾嘗試與自稱律師進行視像通話，但遭拒絕。及至2025年中，3名騙徒失去聯絡，事主始驚悉受騙。

警方提醒，交友網站上的頭像「靚相」，有機會為網上偷圖，建議可嘗試網上搜尋圖片；騙徒大多自稱來自歐美或東南亞地區工作的專業人士，亦會拒絕進行視像通話；騙徒會介紹網上投資或交易平台，聲稱獲取豐厚利潤，或以各種藉口要求金錢，包括急需醫療費或禮物清關費等。市民可下載防騙視伏APP（https://cyberdefender.hk/scameterplus/）獲取更多防騙資訊。