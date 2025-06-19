迷暈黨劫$300萬名袋｜警拘30歲內地男　起回大部份贓物最貴$60萬

尖沙咀昨日（18日）發生劫案，一名賊人進入赫德道2A號商廈樓上一間名牌手袋店，迷暈及綁起一名49歲女子，掠走約300萬元手袋後逃去。據泰國媒體報導，當地入境部門昨日接獲香港警方通報，指疑犯挾贓潛逃曼谷。泰國執法部門於客運大樓截獲疑犯，檢獲逾20件贓物，包括14個Hermès手袋、2條Van Cleef & Arpels手鏈及多國貨幣。泰國當局拒絕疑犯入境，將其遣返香港交予香港警方。



警方今晚交代案情時指，已拘捕一名30歲內地男子，起回大部份失物，據悉最貴一個袋值60萬元。有人扮客買袋後露出賊相，劫走多個袋後搭飛機逃往泰國；女事主則被迷暈約10分鐘後蘇醒，以鎅刀自行鬆綁。警方指，案件面對重重挑戰，短時間鎖定疑犯，全賴警隊上下團結，亦感謝泰國警方及市民提供訊息，掌握身份。



香港警方將疑犯押到尖沙咀警署。(李家傑攝)

泰國執法部門於客運大樓，截獲疑犯及檢獲逾20件贓物。（khaosod圖片）

油尖警區助理指揮官(刑事)警司程知仁稱，昨日上午10時30分，該男疑犯單獨前往尖沙咀赫德道一間樓上售賣名貴手袋的舖頭，向49歲女負責人聲稱想購買名貴手袋。其後，他聲稱要前往附近提款機取錢，下午12點35分返回舖頭，並用港幣3.3萬元購買了一個名貴手袋。

之後，疑犯聲稱想繼續留在舖頭內購買其他手袋，受害人不虞有詐；直至下午12點59分，男子突然從後用手巾掩住受害人面部，受害人試圖掙扎，但很快便暈倒。約10分鐘後，害人蘇醒時發現雙手被綁，疑犯已經離開，於是她用鎅刀自行鬆綁並報警，幸只受輕傷。

警方經初步點算後，發現店舖損失14個名貴手袋、一條頸鏈及兩部手提電話，總值超過港幣297萬。據了解，警方起回大部份贓物，當中手袋全部起回，最貴一個袋約值60多萬元。

油尖警區刑事總督察林柏喬（左)，油尖警區助理指揮官(刑事)警司程知仁交代案情（右）。（鄭宇霞攝）

程知仁續指，鑑於案件嚴重，油尖警區重案組隨即接手調查，透過情報分析、情報搜集及翻查大量閉路電視，包括警方「銳眼系統」內的閉路電視，迅速鎖定疑犯身份。其後得知，他於下午約3點30分，在香港國際機場乘搭飛機逃離香港，前往泰國曼谷。警方隨即聯絡泰國警方協助，成功於晚上約7點40分，在曼谷機場截獲疑犯並拒絕其入境。

及後，油尖警區人員於今晚9點30分，即約一個半小時前，在香港國際機場以「搶劫」罪拘捕該名內地男疑犯，並在其行李中起回大部分贓物。由於疑犯剛返回香港，仍有大量工作需跟進，他將被通宵被扣查。

警方指，案件面對重重挑戰，短時間鎖定疑犯，全賴警隊上下團結，亦感謝泰國警方及市民提供訊息，掌握身份。是次犯案手法嚴重，警方嚴厲譴責光天化日下用武力制服受害人搶劫，對市民嚴重生命財產威脅。如有人離開香港逃避法律責任是完全錯誤，香港警方會全力將其緝捕。

泰國執法部門截獲疑犯及檢獲多件贓物。（khaosod圖片）

泰國執法部門截獲疑犯及檢獲多件贓物。（khaosod圖片）

涉事店舖售賣名牌手袋等貨品。（鄭嘉惠攝）

涉事店舖門外有安裝天眼。（鄭嘉惠攝）

赫德道2A號一商廈店舖昨晚（18日）遇劫。（梁偉權攝）