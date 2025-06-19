阮民安涉超市盜竊｜消息指食物飲料全無付款　已被起訴7月9日提堂

前藝人阮民安（Tommy）昨日（18日）涉在土瓜灣一間超級市場高買被捕，涉嫌盜取11件共約值140港元的食物及飲品。消息稱， 阮民安於今日凌晨約4點⁠，已獲准保釋候查。惟警方經調查後，相信他在超市拿取的貨品，全部未有付款，該批貨品已被警方檢取作證物，未有發還；據悉他已被控以一項「盜竊」罪，案件將於7月9日早上，在九龍城裁判法院提堂。



阮民安今早在社交平台貼出一張飲料食物照片，並提醒大家購物後要取單據。消息指，阮在案中偷取的貨品，已被警方檢取作為證物，未有發還。（阮民安FB截圖）

而阮民安今早（19日）曾在其facebook發文交代事件，指「放心，無穿無爛，琴晚早瞓仲瞓得都幾冧下」，他強調購物後「記得拎單，14蚊好，140蚊好，1400蚊都好！原來有起事上嚟，單係咁重要！」並上載一張有可樂、薯片的零食圖片。

至於警方在他身上發現一張他人的信用卡，他解釋為朋友的信用卡，並指朋友昨晚「夜嘛嘛親身過嚟差館幫我澄清返」，又補充指「下次大家漏底野唔好再叫我袋住先，可以好大鑊架」。

前藝人阮民安（Tommy）。（資料圖片）

事發於昨日（18日）下午5時許，九龍城警區特遣隊人員於馬頭角道一帶進行反罪行巡邏，其間發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，其後以涉嫌「店舖盜竊」將其拘捕。被捕人為前藝人阮民安（45歲）。案件由九龍城警區刑事調查隊跟進。

據了解，被捕男子涉嫌在超市內盜取11件共約值140港元的食物及飲品，包括可樂及茶等飲品，以及數包糖果、餅乾及魚皮花生等；警方亦在他身上發現一張他人的信用卡，相信為阮的相熟朋友持有，警員亦已聯絡到卡主到警署領回。

前藝人阮民安涉於土瓜灣一間惠康店舖盜竊被捕。（戴慧豐攝）

翻查資料，阮民安於2006年曾在鰂魚涌英皇道涉嫌醉酒駕駛被警方拘捕，及後被罰款5,000元及停牌1年。2021年警方於尖沙咀搗破一間無牌酒吧拘捕9男女，當中包括阮民安。阮事後於Facebook專頁發文指，因違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》遭發告票。2023年阮民安又涉嫌發嘲諷警員言論，並虛構暴動少女招募捐款，承認煽動及洗黑錢罪，被判囚26個月。