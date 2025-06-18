阮民安涉店舖盜竊 土瓜灣惠康內偷$140零食及飲品被捕
撰文：凌逸德
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土瓜一超級市場發生店舖盜竊案。據了解，今日（18日）下午5時許，九龍城警區特遣隊人員於馬頭角道一帶，進行反罪行巡邏，其間留意到一名男子形跡可疑，遂上前截查，之後以涉嫌「店舖盜竊」將其拘捕。據了解，被捕人為前藝人阮民安（45歲）。案件仍在調查當中，由九龍城警區刑事調查隊跟進。
警方證實，已以涉嫌「店舖盜竊」拘捕一名45歲本地男子，他涉嫌在超市內盜取11件共約值140港元的食物及飲品。據了解，阮民安涉嫌盜去可樂及茶等飲品，以及數包糖果、餅乾及魚皮花生等；警方亦在他身上發現一張他人的信用卡，相信為阮的相熟朋友持有，警員亦已聯絡到卡主到警署領回。
翻查資料，阮民安於2006年曾在鰂魚涌英皇道涉嫌醉酒駕駛被警方拘捕，及後被罰款5,000元及停牌1年。2021年警方於尖沙咀搗破一間無牌酒吧拘捕9男女，當中包括阮民安。阮事後於Facebook專頁發文指，因違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》遭發告票。2023年阮民安又涉嫌發嘲諷警員言論，並虛構暴動少女招募捐款，承認煽動及洗黑錢罪，被判囚26個月。
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