有片｜長裙婦旺角超市高買遭壓制　職員拉扯推撞揑頸「押犯」惹議

旺角一間惠康日前發生竊案。周一（16日）晚上近11時，警方接獲上海街444號惠康超級市場職員報案，指一名女子偷取紅酒及洗衣用品，總值約900元。警方趕抵拘捕一名姓吳（56歲）涉案女子，她涉嫌「店舖盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊第4隊跟進。



事發一刻片段在網上瘋傳，可見身穿連身裙的中年女疑犯一度逃離超市，被包括職員在內兩名男子，左右捉手兼揑後頸「押解」返店。3人又多次在門口拉扯糾纏，期間男職員曾多次喝罵及推撞。片段惹起網民熱議，「偷嘢唔啱，但點解暴力對個女人？」《香港01》正向惠康查詢事件。



其中一片段見到，職員與身穿連身裙的赤腳女疑犯，在店舖對面上海街馬路邊拉扯。（Gordon Chan / 香港突發事故報料區 影片截圖）

兩條相關影片合共長逾7分鐘，其中一影片可見，職員與身穿連身裙的赤腳女疑犯，在店舖對面上海街路邊拉扯。女疑犯遭半拉半推帶往燈位押回店舖，一度扯着行人路邊欄不肯就範，最後被一名男職員與一名戴手套男子，左右捉住雙手「押解」返店。片中亦可見，該名男職員曾揑住疑犯後頸。

另一片段則可見，女疑犯被該名男職員及手套男撳於門口地上，她試圖站起時一度被職員推跌，站起後3人互相拉扯，期間男職員曾多次呼喝及大力推撞，「唔好再亂搞嘢啦，企響度啦！」女疑犯一度反抗，遭兩男反手壓制。

3人在門口糾纏多時，職員再從後捉住女疑犯雙手，混亂間疑犯再度倒地。手套男稱：「偷嘢唔使講咁多，總之唔好喺度搞咁多嘢！有咩同警察講啦，坐低啦，唔好暴力啦！」兩男亦多次喝令疑犯坐低，惟女疑犯仍不停想離開，甚至潑水，事件引來多人圍觀。

另一片段可見，女疑犯被男職員及手套男撳於門口地上。（Gordon Chan / 香港突發事故報料區 影片截圖）

片段令網民議論紛紛，有人認為惠康職員行為過份粗暴，「偷嘢唔啱，但點解暴力對個女人？」、「一定要咁樣整傷人㗎？仲學人按頸？唔識就唔好亂嚟！」、「其實唔俾佢走就可以無謂動粗」、「反而個女店員無幫手？」亦有人認為職員如此行徑無可厚非， 「個女人成日想偷走， 話兩個男人過份武力？」

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