警搗粉嶺太空油工場檢$69萬粉末煙彈　揭27歲欠債男周收$6000睇場

警方昨日（19日）在粉嶺軍地搗破一個衛生惡劣的土炮製毒工場，在鐵皮屋內檢獲一批懷疑含有依托咪酯（俗稱太空油）的粉末及煙彈，相信可製造約1,750粒液態依托咪酯毒品煙彈 ，市值約港幣69萬元。



行動中，警方拘捕工場內一名27歲本地男子。調查顯示，有人因為欠債在網上被販毒集團招攬，每周收取6,000元報酬，營運製毒工場。他已被控「製造危險藥物」、「販運危險藥物」 及「妨礙警務人員執行職務」，案件明日（21日）提堂。



警方在粉嶺軍地搗破一個鐵皮屋製毒工場，檢獲太空油粉末及煙彈，市值約港幣69萬元。（陳浩然攝）

警方表示，毒品調查科人員經深入調查，鎖定了一個位於粉嶺軍地的鐵皮屋，相信為販毒集團製造依托咪酯毒品煙彈的製毒工場。當時在單位內的一名男子曾作出反抗，終被探員制服。

探員搜查單位，在睡房地下檢獲350克懷疑依托咪酯毒品的粉末，701粒載有懷疑液態依托咪酯毒品的煙彈，以及一些製毒工具包括便攜式的煤氣爐、量杯、電子磅、14公升的香味甘油，以及大量未曾使用的煙彈等。警方相信，現場工具材料，可製造約1,750粒液態依托咪酯毒品煙彈，市值高達69萬港元。

製毒工場土炮粗製濫造 被捕人每周收$6000報酬

警方毒品調查科行動組高級督察唐為國表示，製毒工場主要將伊托米茲毒品的粉末，加入不同香味的甘油，再透過加熱、攪拌的方式，製成液態依托咪酯毒品，最終注射入煙彈中，再按不同香味將它包裝分銷出售，形容整個過程非常粗製濫造，所用的器皿和煙彈均隨意擺放在地下，房間內沒有任何衛生防護措施。消息指，相關製毒方程式，由集團透過通訊軟件交代，按份量加入製作。

警方拘捕該名27歲本地姓梁男子，他報稱任職運輸工人，現正被警方扣留檢查，稍後將被控一項「製造危險藥物」、「販運危險藥物」 及「妨礙警務人員執行職務」罪，案件明天（21日）在沙田裁判法院提堂。警方相信，有人因為欠債而被販毒集團招攬，運作製毒工場。

警方相信，行動已成功瓦解了一個，土法製造依托咪酯毒品煙彈的製毒工場， 並堵截一大批毒品流入本港市面。警方將繼續調查毒品及製毒工具的來源。據悉，被捕人透過社交媒體上「搵快錢」廣告被招聘，並按指示租用單位，營運約兩星期，每星期收取6,000元報酬，負責管倉、製毒及派遞工作。

警方重申，自今年2月14日 依托咪酯毒品已被列為受管制毒品，販運及製造相關毒品為嚴重罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁，以及罰款港幣500萬元。而依托咪酯的毒害和其他傳統毒品並無差異，呼籲市民特別是年青人要遠離毒品，警方將繼續加強情報收集，採取適時執法行動打擊毒品。