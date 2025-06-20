PS Wedding結業｜166宗舉報涉190萬　海關拘男東主　結業日仍收錢

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration自上月26日起失去聯絡、社交媒體帳號停用，逾100對新人加入關注組追討，並向海關和消費者委員會投訴；同時，近10名員工稱被拖糧，上月向勞工處求助；亦有自稱工廈單位業主表示，該公司欠租超過10個月，涉款約40萬元。



海關接手跟進事件後，今午（20日）4時半交代案情時表示，接獲166宗舉報，每宗涉及3000多元至4萬元不等，合共逾190萬元；同時發現該公司涉拖租數十萬元及拖欠薪金。關員今日拘捕公司一名40歲男東主，相信有人於結業當日仍有收款，涉收錢時無合理理由相信可在指定時間或合理時間內供應有關合約，違反《商品說明條例》。海關將深入調查被捕人及公司的財政狀況和業務狀況。



婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration上月突然結業，海關經調查後拘捕公司40歲男東主，涉嫌違反《商品說明條例》。（陳浩然攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課第二組指揮官何偉森表示，涉事公司開業13年，海關早前收到市民舉報，指該公司突然結業，顧客因而無法使用已購買的服務，公司亦無退款或作其他安排。

調查發現，公司結業前有欠薪，並欠租數十萬元，海關有理由懷疑公司東主收取顧客預繳款項時，無合理理由相信可在指定時間或合理時間內供應有關合約，海關遂於今日採取行動，拘捕公司東主。

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration上月突然結業，海關拘捕40歲男東主，涉嫌違反《商品說明條例》，海關版權及商標調查科不良營商手法調查課第二組指揮官何偉森交代案情。（陳浩然攝）

《香港01》記者上月28日到過PS Wedding位於新蒲崗工廈的辦公室，發現門外水牌已拆除，大門門柄綁有索帶，沒有人應門；海關亦貼出告示，表示「現正就此商戶懷疑突然結業的事件展開調查」，旁邊貼有一張疑似由苦主張貼，寫着「已走佬」的告示；有疑似婚禮花牌橫放在門外，乾花散落一地。

消委會上月則表示，已接獲最少31宗涉及PS Wedding的投訴，涉款近34萬元。

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(資料圖片/任保穎攝）

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定；消費者購買服務、尤其是預繳式消費時，應光顧信譽良好的商戶。

根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品，或意圖供應與產品有重大分別的產品，或無合理理由相信能在指定或合理時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪最高可判罰款50萬元及監禁5年。