警破192宗網購騙案拘118人涉款逾500萬　移除3萬個詐騙帳號及專頁

網上購物騙案日益增加，警方於6月9至20日展開「黑劍」行動打擊網上購物騙案，以「以欺騙手段取得財產」、「串謀欺詐」、「藏有虛假文書」及「洗黑錢」等罪拘捕118名本地男女，年齡介乎18至74歲，共偵破192宗騙案，涉及騙款超過500萬元。警方發現網購騙案最常見的三種商品為演唱會門票、電子產品及飲食相關產品。

此外，警方網罪科亦已成立專責小組，緊密地與相關持份者協作，今年1月至5月警方已要求網購平台以及社交媒體平台移除超過33,900個懷疑由騙徒所使用的帳號和其專頁。



警方於6月9至20日展開行動「黑劍」打擊網上購物騙案，以「以欺騙手段取得財產」、「串謀欺詐」、「藏有虛假文書」及「洗黑錢」等罪拘捕82男36女，年齡介乎18至74歲，共偵破192宗騙案，涉及騙款超過500萬元。（黃偉民攝）

網絡安全及科技罪案調查科警司高迪指，「黑劍」行動共拘捕118人，包括82男36女，涉及192宗網上購物騙案，涉及騙款超過500萬元，當中93名被捕人為傀儡戶口持有人，大部分報稱無業，相信犯罪集團是利用市民想賺快錢的心態，招攬他們協助接收騙款。

網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷表示，行動中警方透過情報分析，發現有屬於6個組別的本地騙徒利用網購平台誘騙市民購買一些流行商品，例如演唱會門票和玩具模型等。

騙徒有時會以小組或單獨形式犯案，他們先在不同的網購平台假扮賣家訛稱有商品出售。當受害人向他們表示有意交易之後，騙徒就會跟受害人用通訊程式溝通，講述交易細節，以及要求受害人將款項存入傀儡戶口。騙徒收款後便會立即消失，最終受害人蒙受損失。

經深入調查，網罪科探員鎖定12名騙徒，他們涉嫌參與55宗發生在去年8月至今年3月的網購騙案，騙取總共57萬港元，並利用最少21個傀儡戶口接收騙款。調查亦發現這批傀儡戶口過往曾經處理超過2000萬港元，懷疑洗黑錢。

警方最終以涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」等罪名拘捕14男5女（19至47歲），當中包括12名騙徒及7名傀儡戶口持有人。行動當中警方檢獲多部電腦、手提電話及電話卡等證物。警方相信行動已成功打擊一批在本地活躍的網購詐騙組織。

警方於6月9至20日展開行動「黑劍」打擊網上購物騙案，拘捕82男36女，涉及騙款超過500萬元。（黃偉民攝）

網購騙案中女性受害人較多佔約六成

高迪表示，2024年警方一共接獲了44,480宗詐騙案，損失金額總達91.5億港元。他指，眾多詐騙案中，網上騙案佔總騙案約六成，損失金額約49.2億港元，當中最常見的騙案種類為網上購物，佔整體網上騙案超過四成。今年首季，警方錄得的網購騙案數字是3076宗，比上年度同季大約上升三成。

西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣表示，通過案件分析，警方發現網購騙案中女性受害人人數比男性多，佔約六成，而最多受害人的年齡群組為31至40歲，佔約28%，當中75%是在職人士。涉案商品種類眾多，損失金額由幾十港元至100萬港元不等。

網騙案常見三種商品：演唱會門票、電子產品及飲食相關產品

警方指，在2025年1月至5月期間，網購騙案最常見的三種商品分別為演唱會門票、電子產品及飲食相關產品，而其中以演唱會門票騙案最為嚴重，在2025年第一季，佔整體網購數字的15%，對比起上一季（即2024年第四季）上升了1.3%。

在2025年1月至5月期間，網購騙案最常見的三種商品分別為演唱會門票、電子產品及飲食相關產品。（黃偉民攝）

警要求平台移除逾3萬個懷疑由騙徒所使用的帳號和專頁

因應網購騙案的上升趨勢，警方網罪科成立專責小組，行動包括聯同各總區執行執法行動，以及緊密地與相關持份者協作，特別是網購平台以及社交的媒體平台。警方透過情報交流，向這些平台移除懷疑涉及詐騙用戶的帳號，以及他們所發佈的廣告專頁，以防市民受騙。高迪指，今年1月至5月，警方已經要求這些平台移除超過33,900個懷疑由騙徒所使用的帳號和其專頁。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢」均為非常嚴重罪行，一經定罪，最高可分別被判監禁10年和14年，市民切勿向其他人士借出或賣出自己的銀行或支付工具戶口。即使在網絡世界犯案，也同樣要負上法律責任，市民切勿以身試法。

警方建議市民在交易之前可以在警方的「防騙視伏器」或者「防騙視伏app」輸入收款的帳戶、電話號碼或者社交媒體帳號等評估風險。（黃偉民攝）

警方指，由於啟德體育園開幕後舉行有很多的比賽和表演項目，令到入場的門票需求上升，同時令騙徒有機可乘。警方建議市民應透過官方銷售渠道或者信譽良好的支付平台購買門票，或者選擇當面交收。

市民如有任何懷疑，應立即終止交易。就一般網上交易，警方建議市民在交易前，可以在警方的「防騙視伏器」或者「防騙視伏app」輸入收款的帳戶、電話號碼或者社交媒體帳號等評估風險，從而大大減低受騙風險。

此外，警方亦聯同金管局、銀行業界推出可疑帳號警示機制（又稱為高危警示），會在市民進行轉帳交易時，如發現收款帳號和防騙視伏器內所標記為「高風險」時，會立即向市民發出警示，提醒相關詐騙的風險。

警方指，高危警示機制在2024年12月起已全面覆蓋「轉數快」、網上銀行櫃位轉帳和自動櫃員機交易。截至今年5月，「防騙視伏app」已經進行了超過100萬次警示，提醒市民潛在騙案風險。另外，警方亦會在守望者的網站持續更新騙徒最新犯案手法，提醒市民不要誤墮騙局。