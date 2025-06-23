警新界南「放蛇」打擊白牌車　拘兩司機扣查Tesla及平治私家車

警方新界南總區交通部今日（23日）在區內，進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）行動，派員於荃灣及葵青區喬裝乘客，截獲兩輛私家車，拘捕兩名本地男司機（56及66歲），涉嫌「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。



涉案Tesla及平治私家車被扣查作進一步檢驗。（蔡正邦攝）

消息稱，被截獲的兩輛私家車主要行駛路線圍繞荃灣、青衣及葵涌一帶，涉案司機載客費用約100元以內，其中涉案車輛懷疑經過非法改裝，警方表示驗車後，若證實屬於非法改裝，則會根據《道路交通條例》控以維修保養欠妥的罪行。現兩名涉案司機已獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到；兩輛涉案私家車亦被扣留調查及作進一步檢驗。

涉案Tesla及平治私家車被扣查作進一步檢驗。（蔡正邦攝）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊主管高級督察廖偉倫表示，根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效既出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬用途；首次定罪可處罰款10,000元及監禁六個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

涉案Tesla及平治私家車被扣查作進一步檢驗。（蔡正邦攝）

警方呼籲市民出行時應選擇合法的交通工具，如相關車輛既用途為非法載客取酬，有關車輛既第三者風險保險可能會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有既保障。