車cam｜清水灣道黑裙女車陣中跑過馬路　前仆撼欄跪地嚇煞司機

清水灣道今晚（23日）上演行人衝過馬路的驚險一幕。網上瘋傳一段車cam片段，可見cam車沿清水灣道上斜，途至近彩雲商場對開時，來回方向均車往車往。此時，一名身穿黑裙的女途人「攝車罅」橫過對面線馬路後，僅僅在路中雙白線位置停低「半秒」，便再疾跑奔過cam車所在的行車線，中途更懷疑跣腳前傾，最終仆向欄杆跪於路邊。過程中，幸cam車司機及時煞車才不至撞上，但車內人士嚇至「嘩嘩」驚叫。



現場所見，涉事位置並非行人過路處，附近更設有多個「請勿在此橫過馬路」的標誌。上載片段的網民形容「畀你嚇死」；有人則留言指，該處不時有老人家「捉住拐杖都照行」，又指片中途人「著黑色衫，邊睇到佢」。惟亦有人質疑片主「嘩完先落brake」，「唔可以慢車俾人過先咩」。

