卡塔爾領空關閉數小時　期間本港飛多哈兩航機轉降　航班恢復運作

【24日05:45更新】卡塔爾航空於本港時間今日（24日）凌晨5時20分左右在社交媒體宣布：隨著卡塔爾領空重新開放，航班將會恢復運作。卡塔爾航空目前的重點，是協助乘客安全順利回家、展開新的旅程。航空公司已在哈馬德國際機場增派地勤人員，以便在恢復運作期間提供支援。航空公司續指，旅客在出發前請造訪 qatarairways.com 或其公司應用程式。



卡塔爾航空宣布航班恢復運作。

隨著美國於6月21日空襲伊朗核設施，伊朗於本港時間今日（周二/24日）凌晨時分，向位於卡塔爾的美軍基地發射飛彈。卡塔爾、巴林等國家隨即宣佈關閉領空以確保安全，當中卡塔爾國防部表示，其防空系統成功攔截了針對烏代德空軍基地的導彈。

卡塔爾航空於本港時間凌晨1時在社交媒體宣布，因卡塔爾領空關閉，導致空中交通無法運行，暫時停飛所有航班。卡塔爾航空表示正與政府及相關部門合作，為受影響的乘客提供支援，航班將在領空重新開放後恢復營運。又指乘客和機組人員的安全，是卡塔爾航空的首要考量。

卡塔爾航空宣布，暫停所有航班，直至領空重新開放。

鑑於卡塔爾宣佈關閉領空，世界各地多班前往多哈（DOH）的航班受到影響，須折返或轉降等。其中，於香港時間昨日（23日）晚上7時50分在本港出發，前往多哈的卡塔爾航空QR817航班，於卡塔爾宣佈空域關閉時，該機飛至印度上空。該機隨後在印度靠近阿拉伯海上空調頭。直至本港時間今日（24日）大約凌晨3時50分，QR817客機轉降至印度邦加羅爾國際機場（BLR）。

QR817班機，於本港時間清晨6時半左右，在印度重新起飛繼續行程。

QR817轉降至印度。(圖片來源：flightradar24.com)

而一班於香港時間昨午5時09分，由香港出發前往多哈的QR803卡塔爾航空貨機，於卡塔爾宣佈關閉空域時亦在飛行途中，最終須轉降至鄰近的阿曼馬斯喀特國際機場（MCT）。

QR8031轉降至阿曼。(圖片來源：flightradar24.com)

至於原訂於今日（24日）凌晨1時25分於本港起飛前往多哈的QR815航班，則因為卡塔爾已經宣佈關閉領空，航班須暫時取消，全機多名乘客逗留在本港機場禁區，等候最新消息；此外，據悉另有最少3班今日由香港前往多哈的貨機，亦須取消行程。

卡塔爾關閉領空，該國上空無民航機飛行。(圖片來源：flightradar24.com)

卡塔爾航空多班客機及貨機須轉降或取消。

卡塔爾航空多班客機及貨機須轉降或取消。