伊朗或襲美軍中東基地　卡塔爾暫時關閉領空　中英美籲公民避險

美國6月21日空襲伊朗核設施，路透社23日引述兩名美國官員指，伊朗可能很快就會對駐中東美軍發動攻擊，或在未來一兩天內發生。美國政府、中國和英國的大使館均警告其在卡塔爾的公民注意安全，中方亦提議避免前往卡塔爾的烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）。卡塔爾外交部則表示當地局勢穩定，並指這些警告不代表任何威脅；但隨後在社交平台X宣布該國暫時關閉領空。



卡塔爾烏代德空軍基地是美國在中東最大規模的軍事基地，作為美國中央司令部的前方總部，可容納約1萬名士兵。

據路透社，美國駐卡塔爾大使館向在卡美國公民發送電子郵件，建議他們就地避難後，直至在另行通知。

圖為2025年5月15日，美國總統特朗普訪問卡塔爾的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（Reuters）

英國政府也發出警告，建議在卡英國公民就地避難，直至另行通知。

中國駐卡塔尔使館称，鑒於當前安全局勢，再次提醒在卡中國公民保持高度警惕，密切關注安全風險，不斷完善安防措施；根據個人實際情況，儘量減少不必要外出，避免前往烏代德基地等敏感地區，確保人身安全。

如遇各類緊急情況，請及時撥打卡塔爾報警和急救電話，並與中國駐卡塔爾使館聯繫。

卡塔爾報警、急救電話：999

駐卡塔爾使館領事保護與協助電話：+974-30177679

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308；+86-10-65612308

圖為2025年5月15日，特朗普到訪卡塔爾首都多哈西南部的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（Reuters）

卡塔爾外交部：各國使館建議不代表具體威脅

卡塔爾外交部發言人馬吉德·安薩里（Majed Al-Ansari）則在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「多個大使館向其公民發佈的預防措施或避免卡塔爾某些地點的建議，是一些國家針對其全球公民的旅行建議和安全更新所遵循的一般政策的一部分，並不一定反映出存在具體的威脅。」

但據路透社表示，該部門隨後又在X宣布該國暫時關閉領空，稱此舉是為了確保居民和遊客的安全。