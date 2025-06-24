飛鵝山假劫案｜27歲男從事非法燃油與3男金錢糾紛　虛構遇劫被捕

一名27歲男子昨凌晨（23日）報案稱在飛鵝山觀景台被3人持刀打劫，對方駕車逃去。警方經翻查大量閉路電視片段後，並未發現報案人所描述的事件及車輛，相信雙方不曾在飛鵝山現身，亦沒發生劫案，懷疑有人自編自導自演並報假案，拘捕該名報案人涉嫌誤導警務人員。



據了解，被捕人有黑社會背景，報稱任職車輛維修技工。警方調查發現，他亦從事非法燃油業務，於23日凌晨在秀茂坪安達臣道與3名非華裔男子發生爭執，其間被捕人掉下了他的袋，對方撿起他的袋並逃離現場，過程中對方沒有攜帶任何武器或攻擊被捕人。警方相信被捕人與3名非華裔男子發生金錢糾紛，然後獨自前往油麻地警署報案，其間隱瞞事實，甚至捏造劫案，其妻子不牽涉於案中，初步對事件不知情。



警方到場調查。（馬耀文攝）

周一（23日）凌晨4時17分，警方接獲一名27歲姓盧男子報案，指於飛鵝山觀景台懷疑被3名非華裔男子用刀襲擊及搶手袋。據報3人身高均約1.7米至1.8米高，手袋內有約3萬元的財物。賊人其後登上私家車逃去。盧男遂駕駛私家車尾隨賊人至油麻地碧街，在金華大廈外見到3名劫匪，惟賊人最後逃去無蹤。案件列行劫，交由黃大仙警區刑事調查隊第二隊跟進，經調查後拘捕該名報案人涉嫌報假案。

黃大仙警區重案組第二隊督察岑思朗交代案情指，該名27歲男子報案時，指與妻子在較早時在飛鵝山觀景台被3名非華裔男行劫，當中2人持牛肉刀，報案人被搶隨身物品包括3萬現金，3疑犯其後駕私家車離開，事主在過程中手部受輕傷。

警方翻查大量閉路電視，包括「銳眼計劃」下安裝的全港性閉路電視系統，以及情報搜集，發現沒有證據顯示飛鵝山有行劫案發生。由於報案人口供存在疑點，探員向報案人再作詳細調查，經了解後，有人承認較早前因為金錢糾紛，而捏造故事虛構事件。有見及此，黃大仙警區刑事部同日晚上以誤導警務人員罪名拘捕該名報案人。

警方的調查仍然進行中，但根據現階段調查所得，警方可以確認當時飛鵝山沒有發生任何行劫案。今次事件是因為涉及金錢糾紛，而有人虛構事件。警方批評，此不負責任行為不單止浪費警方資源，亦造成對市民不必要恐慌，警方對不負責任行為予以強烈譴責。

警方圍封一個涼亭。（馬耀文攝）

警方重申，誤導警務人員是非常嚴重罪行。 根據香港法例第232章警隊條例第64條，任何人明知地「向警務人員虛報有人犯罪」或「提供虛假資料或作出虛假的陳述或指控，即屬違法，一經定罪可判罰款2,000元及監禁6個月。

另外，根據香港法例第221章刑事訴訟程序條例第91條，如某人明知而向任何人作出虛報，內容傾向於顯示已有人犯某罪行，或傾向於對任何人或財產的安全引起憂慮，或傾向顯示他有對警方的調查具關鍵作用的資料，因而導致任何警力的浪費，即屬違法，一經定罪，可判罰款2,000元及監禁6個月。市民切勿以身試法意圖誤導警務人員或提供虛假資料。

現場是飛鵝山觀景台。（馬耀文攝）