偕妻上飛鵝山　27歲男如廁遭賊持刀指嚇　搶去$3萬現金及Airpods

今日（23日）凌晨4時17分，警方接報，一對夫婦登清水灣飛鵝山觀景台，期間姓盧（27歲）丈夫如廁時，遭3名非華裔男賊打劫。其中2名賊人持刀指嚇及推撞，將盧男推倒在地並奪去事主斜揹袋，袋內有3萬元現金及一部價值1000元的Airpods，賊人得手後登上私家車逃去。



事主根據Airpods定位發現耳機在油麻地，於是報警求助及駕車追尋。警方到場搜索沒有發現賊人。案件列作行劫調查，警方正追緝涉案賊人。



警方到場調查。（馬耀文攝）

警方接獲一名27歲姓盧男子報案，指於飛鵝山觀景台懷疑被3名身高均約1.7米至1.8米高的非華裔男子用刀襲擊並搶去手袋。賊人其後登上私家車逃去。盧男遂駕駛私家車尾隨賊人至油麻地碧街，在金華大廈外見到3名劫匪，惟賊人最後逃去無蹤。

人員接報到場，經初步點算，相信盧男的手袋及袋內共約3萬元的財物被劫去。經初步調查，案件列行劫，交由黃大仙警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。盧男手受傷，惟無須送院。

警方圍封一個涼亭。（馬耀文攝）