機場三跑東碼頭男工暈倒　工友控訴船隻減班　暑熱下等船無瓦遮頭

機場三跑東碼頭今午（24日）5時許有人暈倒，《香港01》接獲讀者提供現場照片及影片，指該男工人疑在下班後，等船期間不適，突然倒地沒有反應，有人為事主進行心肺復蘇及用AED機急救，事主其後由救護車送院搶救。



有讀者目擊事件感擔心，並向《香港01》反映，指接送三跑工人下班的船隻自今年4月1日起減班，部分較早下班的工人，需等候長達一小時始有首班船開出，等船位置更沒有瓦遮頭，工人要承受日曬雨淋，斥有關安排「好無人性化、好無良」。《香港01》正就事件向機管局查詢。



機場三跑東碼頭有工人疑在下班後等船期間突然暈倒。（讀者提供）

有多於一名在三跑地盤工作的工人向《香港01》表示，過去接送工人下班的船隻，最早一班未夠下午5時已開出，工人以前亦曾經可在「有嘢遮頭」的位置等船。惟現時等船的位置無瓦遮頭，且自今年4月1日起，最早一班接工人下班的船要到下午至5時45分才開船。

有工人嘆道，三跑不同行業的工人有不同下班時間，部分人在下午4時45分已可「打卡」收工，便要等候達一小時才有船離開工地，「早出去又要日曬雨淋，遲出去又（擔心）上唔到船」；若錯過首班船，要等約20至30分鐘才有下一班，故平日常會有上百人在碼頭等船。

機場三跑東碼頭有工人疑在下班後等船期間突然暈倒，旁人為他急救。（讀者提供）

工人又表示，現時等船的碼頭「無遮無掩」，試過在大風大雨的日子，即使船已提早駛到碼頭，亦要到下午5時半才准人登船，等候5時45分開船。現時已是夏天，工人要頂着暑熱，在無瓦遮頭的地點長時間等船，有工人斥有關安排是「無人性化」、「無良」。

機場三跑東碼頭有工人疑在下班後等船期間突然暈倒。（讀者提供）

根據天文台資料，赤鱲角今日最高氣溫達34.1度，在下午5時的氣溫亦有約32度。有在今午工人暈倒現場的讀者表示，於下午約5時20分，見到年約50歲的男事主在排隊等船期間突然倒地「個人唔醒」，隨後機場救援隊趕至，為他進行心肺復蘇及用AED機（自動心臟除顫器）急救，但他已「成塊面黑晒」、更疑口吐白沫，至被送上救護車時仍毫無反應。據知事主其後被送到北大嶼山醫院搶救。

機場三跑東碼頭有工人疑在下班後等船期間突然暈倒，有人為他進行心肺復蘇急救。（讀者提供）