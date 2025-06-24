姜濤墮海｜海中攬柱躉　釣魚客扔水泡救人：佢可能飲咗好多水

西區副食品批發市場附近今午（24日）有人墮海，據知事主為男子組合MIRROR成員姜濤，他清醒獲救送院。記者晚上重回現場，有份救人的釣魚客的李先生接受《香港01》訪問時表示，當時他剛抵達岸邊，並聽到一名外籍人士大叫後，得悉有人墮海，於是立刻取岸邊水泡扔落海施救。



李又形容當時姜濤反應「好驚」，其他幫忙救人的釣魚客紛紛安撫他、勸他冷靜，又安慰「你攬實個水泡就得㗎啦，唔使怕！」。最終附近23號領航船的船員將姜濤從水中救起，整個救援過程歷時10多分鐘。



姜濤在西區墮海，有份救人的李先生憶述經過。（梁偉權攝）

有份救人的李先生憶述，起初以為外籍人士見到有魚，遂問對方「fish？」，不料對方回應「No, no, no, man！」他始知有人墮海，便立刻取岸邊水泡，往水裏扔擲，再拉著水泡的繩索，打算「慢慢掹佢（事主）過去」至岸邊樓梯，協助上岸，惟姜濤當時表現「好驚」，「佢都唔夠膽，可能飲咗好多水」。其間，其他有份協助的人紛紛安慰姜濤「唔使驚，攬住個水泡」。其他釣魚客亦向附近的23號領航船揮手示意，船隻靠岸，船員救起姜濤。

李先生指，姜濤墮海後立即「攬住側邊啲柱躉」，惟他未有聽到求救聲，只聽到「呀呀」掙扎聲音。他又說，當時未能認出墮海男為姜濤，直言「唔理佢姜唔姜濤啦，跌落水就要幫手」。

姜濤墮海位置。（鄧海興攝）

事發在今午4時36分，警方接報，指一名男子在西區副食品批發市場附近墮海。他其後由船隻救起並送上岸，幸仍清醒，被送到瑪麗醫院治理。沒有生命危險，其後已轉送私家醫院繼續接受治療。晚上，有便衣警員到場調查。

姜濤經理人「花姐」事後在IG發限時動態，為姜濤本人回應事件，指「只是自己不小心，發生了小意外，我沒事，請大家放心，希望不要有任何揣測，真的很抱歉，令大家擔心了」。姜濤另在自己的IG表示「大家不用擔心，明天見」。

MakerVille其後亦在IG回應事件，指姜濤今午在西環海旁跑步，其間頭暈不適，「醒來時已被救起」，又說姜濤正在醫院休息，一切安好沒有大礙，並稱「外界傳聞並非事實，請大家不要作出不必要的揣測」。

姜濤在IG發限時動態，稱自己是「不小心發生了小意外」。（姜濤IG）

據了解，姜濤在中環碼頭附近墮海，清醒獲救。（陳順禎攝）