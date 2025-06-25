大角咀寵物公園老鼠藥｜七旬翁涉企圖殘酷對待動物　下月法院提堂

大角咀聚魚道休憩花園寵物共享公園及附近一帶，於今年初發現有大量懷疑老鼠藥，警方經調查後拘捕一名72歲老翁，經進一步調查及諮詢法律意見後，該名被捕老翁已被控兩項「企圖殘酷對待動物」罪，案件將於7月4日在西九龍裁判法院提堂。



便衣警員在寵物公園調查。（資料圖片/王譯揚攝）

警方稱，由2月1日至23日接獲相關部門的職員多次報案，指懷疑有人在旺角聚魚道一公園內放置老鼠藥餌。

案件交由旺角警區刑事調查隊跟進，經調查及翻查閉路電視片段後，人員於2月23日晚上在旺角區拘捕一名72歲姓黃本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」。被捕人其後獲准保釋候查，案件其後交由旺角警區刑事調查隊第10隊（動物罪案警察專隊）接手，經進一步調查及諮詢法律意見後，該名被捕男子已被控兩項「企圖殘酷對待動物」罪，案件將於7月4日在西九龍裁判法院提堂。

警方稱，重視所有殘酷對待動物案件，絕不容忍任何殘酷對待動物行為。殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。

網上圖片顯示，上址公園自2023年起已經發生類似的投毒事件。翻查資料，自今年1月起，大角咀多處已有類似事件，除公園外，地點包括詩歌舞街、匯豐中心與海桃灣之間、港灣豪庭停車場外。

其中，2月23日下午約5時，公園地下再發現超過100粒懷疑老鼠藥丸。警方將案件列「殘酷對待動物」，由旺角警區刑事調查隊跟進。

公園地上有懷疑藍色老鼠藥丸。（資料圖片/王譯揚攝）

現場為大角咀聚魚道休憩花園寵物共享公園。（資料圖片/王譯揚攝）

▼2月21日聚魚道休憩花園寵物共享公園發現懷疑老鼠藥▼



網上相片可見，2月21日，大批藍色顆粒散落公園地面。疑為老鼠藥。（資料圖片）

2月21，公園內的老鼠藥被掃走。（資料圖片）