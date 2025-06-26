黑幫大耳窿22人被捕　「外賣平台」式派單收數　學生著校服淋油

將軍澳警區搗破高利貸放債集團及收數行動組，拘捕22人，包括4名未成年中學生，有人犯案時更身穿校服，反映守法意識薄弱。調查發現集團已營運約5年，扣起借貸人20%貸款作行政費，令實際年利率高達180%，甚至更高。當借貸人無力償還，集團會找中介人在網上群組「派單」，以每次500至1000元報酬，「好似外賣員接單」形式招攬年輕人淋紅油收數。收數組完成任務後拍照證明，過程中不用與中介人見面接洽，3名被捕學生其中牽涉16宗案件。



據了解，中介「食水深」，收數訂單更會有「判上判」的情況，報酬被層層剝削，最終學生冒上被捕風險，卻僅獲低廉報酬。警方提醒，刑事毀壞屬嚴重罪行，學生切勿以身試法。



證物所見，行動組以飲料膠樽、杯麵、快餐店紙杯、膠桶裝載紅油犯案，大字報上印有借貸人及其家人照片，並寫有「詐騙家族」、「呃人血汗錢」等字眼。警方亦檢獲被捕人犯案時身穿的校服。



證物所見，行動組以飲料膠樽、杯麵、快餐店紙杯、膠桶裝載紅油犯案。警方亦檢獲被捕人犯案時身穿的校服。（翁鈺輝攝）

警方一連十日（6月16日至25日）展開代號「銳將」的執法行動，打擊高利貸放債及非法收債的犯罪活動拘捕22人，分別19男3女，年齡介乎16至62歲，其中4人為18歲以下學生。被捕人士分別報稱中學生、文員、運輸工，無業，部分人有黑社會背景，他們與29宗非法收數案有關，涉嫌「串謀以過高利率放債」、「洗黑錢」、「藏有工具可作非法用途」、「串謀刑事毁壞」及「刑事恐嚇」等罪，全部人保釋候查。

案件涉及一間以過高利率放債的持牌財務公司。集團約在2019年開始運作，在旺角一個商業大廈設立辦公室，一條龍處理放債、追債、收債以及處理犯罪得益等不法活動。將軍澳警區反三合會行動組發現將軍澳區有5案件涉及此集團，分別是4宗非法收數刑事毁壞及1宗收數高危案，借貸人分別借了2.5萬元至12萬元港幣不等高利貸。

大字報上印有借貸人及其家人照片，並寫有「詐騙家族」、「呃人血汗錢」等字眼。（翁鈺輝攝）

集團向有經濟困難或急需現金周轉的借貸人「埋手」，表明不需入息證明，吸引他們參與高息借貸計劃。表面上，借貸利息低於法定上限年利率48%，但集團發放貸款前，會先扣起20%貸款作為行政費，令到實際上收取的年利率係高達180%，甚至更高。

當借貸人無法償還債務時，財務公司會聯絡中介人收數。中介人在加密軟件開群組，據知大多在telegram及signal，需要受邀才能入組。然後將淋紅油訂單放上群組，列明地區，有意接單的人可以好似外賣員般接單，雙方不必見面，完成任務後拍照證明已完成工作。

據了解，招攬收數人的中介「食水深」，訂單更會有「判上判」的情況，報酬被層層剝削，最終學生冒上被捕風險，卻僅獲低廉報酬。更有人因為無法知悉中介身份，未能收到報酬，但無從追討。

警方展示被淋油紅油的單位。（翁鈺輝攝）

警方展開拘捕行動，瓦解該財務公司所招攬的未成年收數團伙，拘捕3名16歲中學生，牽涉16宗刑事毁壞案，當中3宗涉及上述3名借貸人。探員再根據線報，發現有另一名借貸人借了2.5萬元後無力償還，收到淋紅油威脅，人員隨即在目標單位附近進行埋伏，並於上周四（19日）在大廈外拘捕17歲本地男學生，其身上檢獲紅油、工業手套、收數紙等工具，成功阻止他犯案。

有「搵快錢」的年輕人被招攬成為「行動組」成員，然後以非法手段追數，包括電話恐嚇、淋紅油，甚至滋擾借貸人鄰居及親友。

將軍澳警區刑事部搜查高利貸中心，在單位內搜獲港幣現金6萬，多部手提電話、電腦、電話SIM卡、銀行支票簿及大量公司文件。（翁鈺輝攝）

至上周五（20日）下午，將軍澳警區刑事部探員手持法庭搜令，突擊搜查上述高利貸中心，在單位內搜獲港幣現金6萬，多部手提電話、電腦、電話SIM卡、銀行支票簿及大量公司文件。警方在中心內拘捕3男2女，包括集團主腦及骨幹成員，亦凍結公司戶口內約87萬港幣的思疑犯罪得益。

將軍澳警區副指揮官署理高級警司曾俊傑（左）及反三合會行動組偵緝督察王嘉聲（右）。（翁鈺輝攝）

將軍澳警區副指揮官署理高級警司曾俊傑指，將軍澳警區早在2022年2月便展開「銳將」反非法收數計劃，透過「及早介入」，「執法」，以及「聯繫」三大方針，緊密監察區內所有非法收數案件，有系統地分析相關數據及搜集情報，並在較高風險的目標單位附近進行部署及行動；軍裝人員會依照情報分析，在高風險地區加強執法及巡邏；與社會不同持份者保持緊密聯繫，例如業主立案法團、大廈管理公司、以及保安，望提高他們的警覺性。

將軍澳區內近年非法收數活動明顯有下降趨勢。2023年非法收數刑事案件較前一年下降30%，而同一時期全港罪案數字上升6%，至2024年數字繼續維持低水平。2025年第一季數字再比2024年同期下降28%。

臨近暑假，警方提醒青年人切勿為「搵快錢」而參與非法收債活動。這些不法行為可被控刑事恐嚇及刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可分別判監禁5年及10年。市民切勿以身試法。家長及學校亦應多關心子女，以免子女與不良分子為伍。