車CAM直擊｜銅鑼灣老翁亂過馬路 欲橫越六行車線遭私家車撞飛
撰文：凌逸德
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銅鑼灣高士威道一名老翁亂過馬路被私家車撞飛，有車Cam拍得事發經過。車Cam顯示時間為今日（27日）早上8時10分，一名滿頭白髮的老翁從維多利亞公園方向走出馬路，橫過兩條來回方向的行車線。當老翁走至路中鐵欄處，欲越過「黃格仔」時，遭一輛私家車撞飛，整個人被剷起擱在車頭再墮地。私家車立即緊急煞車，車上乘客及司機落車查看並致電報警求助。
現場所見，老翁過路的銅鑼灣高士威道東西行各有兩條行車線，加上兩條電車路線，共有6條行車線，而附近其實有行人天橋。
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警方今日（27日）上午8時11分接報，指高士威道及摩頓臺交界，一輛私家車沿西行方向右一線行駛，撞到一名正在橫過馬路的老翁。救援人員接報到場，老翁報稱腰痛，清醒被送往律敦治醫院治理。
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