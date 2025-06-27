粉錦公路致命車禍︱的士撞四驅車釀一死三傷　警籲目擊者提供資料

八鄉發生致命車禍，導致一死三傷。今日（27日）一輛豐田Land Cruiser Prado越野四驅車，與一輛豐田「小露寶」的士，分別沿粉錦公路往錦田及粉嶺方向行駛。兩車駛至近橫台山竹坑村時迎頭相撞。41歲姓單與43歲姓陳的士男乘客被困車內，由消防員救出。其中姓單男子嚴重受傷，昏迷被送往北區醫院，惜最終證實死亡。



案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3857與調查人員聯絡。



意外中，63歲何姓的士司機胸部及四肢嚴重受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理；43歲姓陳的士男乘客頭部及手部受傷，清醒被送往屯門醫院治理；該名54歲姓周男四驅車司機則腰部受傷，清醒被送往北區醫院治理。

的士與越野車相撞，的士乘客重傷昏迷，送院不治。(李家傑攝)

據悉，的士當時往粉嶺方向行駛，期間駛至一個左彎時失控，越過對面行車線，繼而撞向迎頭駛至的越野車。警方正調查車禍起因，越野車男司機通過酒精呼氣測試和藥物測試。受意外影響，粉錦公路來回線全線封閉。

就現場所見，的士氣袋彈出，染有血跡，頭嚴重損毀變型，引擎一度冒煙；越野車則車頭毀爛。現場行人路亦遺下染血紗布。

的士車頭嚴重損毀。（李家傑攝）

的士氣袋彈出，染有血跡。（李家傑攝）

越野車車頭嚴重損毀。（李家傑攝）