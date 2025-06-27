黑幫水房元老高佬發設靈　各路江湖人物送別　百警戒備拘兩通緝漢

黑社會和安樂（水房）元老「高佬發」（原名：趙毓發），上月30日下午在旺角一間卡拉OK夜總會消遣時暈倒不治，終年69歲。高佬發今日（6月27日）在大圍寶福紀念館設靈，各路江湖人物到場致祭，包括另外三大黑幫「新義安」、「和勝和」及「14K」人士，一代武打影星陳惠敏亦有到場。



警方有組織罪案及三合會調查科（O記）、新界南總區和沙田警區反黑組、機動部隊、警犬隊等，逾百警力在場戒備，並在寶福紀念館門外登記到場者身份，其間帶走最少兩名被通緝的男子。另外，警員亦在港鐵大圍站附近來往寶福紀念館的穿梭巴士站戒備。



69歲的高佬發（原名：趙毓發）為黑社會「和安樂（水房）」元老。

據了解，高佬發的喪禮在寶福紀念館地下禮堂舉行。現場可見，不少人身穿胸前印有「趙」、背後印有「孝」的黑色衫。除人稱「水房精神領袖」的「神仙錦（童雅民）」和手下外，新義安「鬼添（李育添）」、和勝和「日本仔（胡學霖）」和「懵良（林觀良）」，均有到場致祭；一代武打影星陳惠敏亦有到場。

黑社會「和安樂（水房）」元老「高佬發」（趙毓發）在大圍寶福紀念館設靈，人稱「水房精神領袖」的「神仙錦（童雅民）」（戴灰帽者）到場致祭。（香港01記者攝）

部分人士拜祭後離開靈堂時，即場將黃紙丟在地上點火「檻火盆」，警員見狀立即喝止及要求他們清理。警方亦在場拘捕兩名被通緝男子，其中一人被帶走時一度「爆粗」。

黑社會和安樂（水房）元老「高佬發（趙毓發）」在大圍寶福紀念館設靈，大批警員戒備，並登記到場者身份。（香港01記者攝）

黑社會和安樂（水房）元老「高佬發（趙毓發）」在大圍寶福紀念館設靈，有人拜祭後在街上即場燒黃紙「檻火盆」，被警員喝止。（香港01記者攝）

據了解，5月30日下午2時許，高佬發在旺角山東街一間卡拉OK夜總會消遣，並在房內跳舞，據悉同場亦有舞小姐陪伴。惟到場約25分鐘後，他便突然暈倒梳化上，由救護車送往廣華醫院後證實不治。

消息指，事發前數日，高佬發曾感頭痛及胸口痛，但沒有求醫，只自行服食止痛藥；案發當日他在夜總會時沒有飲酒。

黑社會和安樂（水房）元老「高佬發（趙毓發）」在大圍寶福紀念館設靈，部分人身穿印有「趙」及「孝」的黑色上衣；大批警員戒備。（香港01記者攝）

「高佬發」為水房的前坐館、元老派核心人物，屬「神仙錦」的得意門生。1993年，他以38歲之齡登上坐館一職，成為水房史上最年輕坐館。

黑社會和安樂（水房）元老「高佬發（趙毓發）」在大圍寶福紀念館設靈，靈堂外放滿花牌，亦有大批警員戒備。（香港01記者攝）

早年，水房爆坐館爭奪戰，兩大頭目「高佬發」與「業仔」反目成仇，分裂成南北水房，兩方人馬被視為水房傳統及少壯派，鬥個你死我活，衍生多宗內訌廝殺血案。

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活躍江湖多年，高佬發屢成暗殺目標。1994年，他在尖沙咀一間卡拉OK遭槍擊，左腿受傷，須截肢保命，從此以義肢代步。2010年，他又與同門內訌，險被人密謀槍殺，幸警方及時行動制止，拘捕「業仔」等人。2012年，他偕兒子在會展參觀狗展期間再遇襲，遭10人圍毆及用膠牌狂扑，慘被打至口腫臉腫，腦部受創。

大批警員戒備，並拘捕最少兩名通緝漢，其中一人被帶走時一度「爆粗」。（香港01記者攝）

69歲的高佬發（原名：趙毓發），5月30日在旺角一間卡拉OK夜總會消遣期間暈倒，由救護車送往廣華醫院後，證實死亡。（資料圖片/香港01記者攝）