黑幫水房元老「高佬發」猝逝　旺角夜總會跳舞期間暈倒送院亡

黑社會「和安樂（水房）」元老「高佬發」猝逝。消息稱，今日（30日）下午2時許，69歲的高佬發（原名：趙毓發），在旺角山東街一間卡拉OK夜總會消遣期間突然暈倒，由救護車送往廣華醫院後，證實死亡。



據了解，高佬發數日前曾感頭痛及胸口痛，但並無求醫，只自行服食止痛藥。今午，他抵達上址後在夜總會一間房內跳舞，同場亦有舞小姐陪伴，但據悉沒有飲酒，惟25分鐘後便突然暈倒梳化上。警方現正調查事件。



69歲的高佬發（原名：趙毓發）為黑社會「和安樂（水房）」元老。

「高佬發」為水房的前坐館、元老派核心人物，屬「神仙錦」的得意門生。1993年，他以38歲之齡登上坐館一職，成為水房史上最年輕坐館。早年，水房爆坐館爭奪戰，兩大頭目「高佬發」與「業仔」反目成仇，分裂成南北水房，兩方人馬被視為水房傳統及少壯派，鬥個你死我活，衍生多宗內訌廝殺血案。

活躍江湖多年，高佬發屢成暗殺目標。1994年，他在尖沙咀一間卡拉OK遭槍擊，左腿受傷，須截肢保命，從此以義肢代步。2010年，他又與同門內訌，險被人密謀槍殺，幸警方及時行動制止，拘捕「業仔」等人。2012年，他偕兒子在會展參觀狗展期間再遇襲，遭10人圍毆及用膠牌狂扑，慘被打至口腫臉腫，腦部受創。

69歲的高佬發（原名：趙毓發），在旺角一間卡拉OK夜總會消遣期間暈倒，由救護車送往廣華醫院後，證實死亡。（香港01記者攝）

69歲的高佬發（原名：趙毓發），在旺角一間卡拉OK夜總會消遣期間暈倒，由救護車送往廣華醫院後，證實死亡。（香港01記者攝）

69歲的高佬發（原名：趙毓發），在旺角一間卡拉OK夜總會消遣期間暈倒，由救護車送往廣華醫院後，證實死亡。（香港01記者攝）