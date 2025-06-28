海關新田村屋搗毒倉　拘27歲無業男檢$880萬可卡因及霹靂可卡因

海關在新田搗破一個毒品倉庫，檢獲約4.7公斤懷疑可卡因及約4.3公斤懷疑霹靂可卡因，市值共約880萬元。行動中一名27歲無業男子被捕，將被控兩項販運危險藥物罪，下周一（30日）在粉嶺裁判法院提堂。據了解，海關經初步調查後，相信被捕人是收取報酬管理毒品倉及協助包裝毒品，但實際金額仍有待調查。



海關在新田一村屋搗破一個毒品倉，拘捕一名男子，檢獲約4.7公斤懷疑可卡因及約4.3公斤懷疑霹靂可卡因，市值共約880萬元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川表示，關員昨日（27日）在新田執行反毒品行動，其間截查一名可疑男子，在他手持的保溫袋內，發現約1.1公斤霹靂可卡因，遂拘捕該男子。

海關在新田一村屋搗破一個毒品倉，拘捕一名男子，檢獲約4.7公斤懷疑可卡因及約4.3公斤懷疑霹靂可卡因，市值共約880萬元。圖為檢獲的霹靂可卡因。（陳浩然攝）

其後關員押解被捕男子到附近一村屋單位搜查，在屋內再檢獲4.7公斤可卡因、3.2公斤霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具。行動中合共檢獲4.7公斤可卡因及4.3公斤霹靂可卡因，市值約880萬元。據悉海關相信涉案毒品可能擬供應本地市場，但具體去向尚待調查。

海關在新田一村屋搗破一個毒品倉，拘捕一名男子，檢獲約4.7公斤懷疑可卡因及約4.3公斤懷疑霹靂可卡因，市值共約880萬元。圖為檢獲的可卡因。（陳浩然攝）

海關指出，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

海關在新田一村屋搗破一個毒品倉，拘捕一名男子，檢獲約4.7公斤懷疑可卡因及約4.3公斤懷疑霹靂可卡因，市值共約880萬元。海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川交代案情。（陳浩然攝）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。