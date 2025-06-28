警港島設路障查車拘4人 學牌司機被捕 同車女乘客發難襲警
撰文：凌逸德
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港島總區交通部執行及管制組聯同港島總區警察機動部隊，昨日（27日）晚上至今日（28日）凌晨展開代號「壯擊」（POWERFORCE）的反罪惡行動，重點打擊醉駕、藥駕及與車輛使用有關的罪案。人員於港島區多處設置路障，截查可疑車輛，並巡查區內罪惡黑點。
行動中，警方共截查164部車輛，拘捕3名本地男子及1名本地女子（22至54歲），分別涉嫌襲警、販毒、藏毒等7罪。所有被捕人現正被扣留調查。
人員昨晚約9時在中區設置路障期間，截查一輛搖擺不定的私家車。經初步調查後，54歲本地男司機因涉嫌「沒有提供呼氣樣本」被捕。
約半小時後，人員在東區設置路障期間，截查一名可疑私家車司機。經調查後，人員在私家車內檢獲約529克懷疑大麻、3,074克懷疑大麻油煙彈、361克懷疑四氫大麻酚（THC）及懷疑吸食大麻工具，檢獲的毒品市值共約10萬元。該名22歲本地男司機因涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。
另外，人員今日凌晨約2時在灣仔區巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂進行截查。經調查後，39歲本地男司機只能出示學習駕駛執照，涉嫌「違反學習駕駛執照的條件」及「駕駛時沒第三者保險」被補。在調查期間，同車一名29歲本地女乘客突然情緒激動，並用手襲擊一名男警的面部，該名女子涉嫌「襲擊警務人員」被補。該名男警面部受輕傷，清醒送院。
行動中，人員亦扣查3輛私家車作進一步檢驗。而涉及毒品和襲警的案件，分別交由東區警區刑事調查隊及灣仔警區刑事調查隊跟進。
警方表示，對所有酒後及藥後駕駛，以及毒品活動，均採取零容忍態度。警方會繼續進行相關行動，打擊有關罪行。