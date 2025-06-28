警港島設路障查車拘4人　學牌司機被捕　同車女乘客發難襲警

港島總區交通部執行及管制組聯同港島總區警察機動部隊，昨日（27日）晚上至今日（28日）凌晨展開代號「壯擊」（POWERFORCE）的反罪惡行動，重點打擊醉駕、藥駕及與車輛使用有關的罪案。人員於港島區多處設置路障，截查可疑車輛，並巡查區內罪惡黑點。



行動中，警方共截查164部車輛，拘捕3名本地男子及1名本地女子（22至54歲），分別涉嫌襲警、販毒、藏毒等7罪。所有被捕人現正被扣留調查。



行動中，警方共截查164部車輛，分別以襲警、販毒、藏毒等7罪，拘捕3男1女，年齡介乎22至54歲。（警方提供）

人員昨晚約9時在中區設置路障期間，截查一輛搖擺不定的私家車。經初步調查後，54歲本地男司機因涉嫌「沒有提供呼氣樣本」被捕。

約半小時後，人員在東區設置路障期間，截查一名可疑私家車司機。經調查後，人員在私家車內檢獲約529克懷疑大麻、3,074克懷疑大麻油煙彈、361克懷疑四氫大麻酚（THC）及懷疑吸食大麻工具，檢獲的毒品市值共約10萬元。該名22歲本地男司機因涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。

另外，人員今日凌晨約2時在灣仔區巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂進行截查。經調查後，39歲本地男司機只能出示學習駕駛執照，涉嫌「違反學習駕駛執照的條件」及「駕駛時沒第三者保險」被補。在調查期間，同車一名29歲本地女乘客突然情緒激動，並用手襲擊一名男警的面部，該名女子涉嫌「襲擊警務人員」被補。該名男警面部受輕傷，清醒送院。

行動中，人員亦扣查3輛私家車作進一步檢驗，而涉及毒品和襲警的案件分別交由東區刑事調查隊及灣仔區刑事調查隊跟進。（資料圖片/李澤彤攝）

行動中，人員亦扣查3輛私家車作進一步檢驗。而涉及毒品和襲警的案件，分別交由東區警區刑事調查隊及灣仔警區刑事調查隊跟進。

警方表示，對所有酒後及藥後駕駛，以及毒品活動，均採取零容忍態度。警方會繼續進行相關行動，打擊有關罪行。