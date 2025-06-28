3人涉15假冒官員騙案呃逾千萬　法律系大學生扮公安賺千元毀前程

新界南總區刑事部於本月先後展開3次打擊假冒官員電話騙案的行動，以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕2男1女（22至24歲），3人牽涉至少15宗案件。其中一名被捕人更為本地法律系大學生，知法犯法，為一千幾百元的報酬犯案，自毀前程。



15宗案件中，受害人年齡介乎26至84歲，單一案件損失金額最少牽涉14萬，最多300萬，總額超過港幣1,000萬元。據悉。被騙走300萬的受害人為27歲女文員，她受騙向親朋借錢，不停轉帳予騙徒，損失慘重。



行動中，人員檢獲多份偽造文件、警察委任證及假扮官員的衣物。（梁偉權攝）

要求受害人租酒店與外界隔離

首宗案件發生於今年5月至6月間。受害人接獲騙徒的來電，指控其涉及內地犯罪活動。騙徒訛稱案件牽涉香港執法人員及銀行職員，並以保密為由，警告受害人不得向他人透露，否則將會被即時拘捕及凍結資產。騙徒亦要求部分受害人租用酒店，與外界隔離，再安排假冒警務人員與受害人見面。為了增強說服力，騙徒會穿著整齊的西裝，並出示偽冒執法單位的委任證，聲稱自己是執法人員，要求受害人簽署保密協議及付款以作保證金，證明自身清白。

新界南總區刑事部根據線報，在本月16日發現一名男子身穿整齊的西裝、手挽公事包，正準備與一名受害人簽署保密協議。人員在他身上搜出假警察委任證，以及偽造的內地執法機關保密協議，遂拘捕該名24歲、報稱是電腦技工的男子，相信他牽涉最少有7宗假冒官員案件。

行動中，人員檢獲多份偽造文件。（梁偉權攝）

內地生來港修讀博士 洞悉騙局報警拉人

第二宗案件發生於周三（25日）。一名26歲內地來港，據知正修讀博士學位的男子，周三接獲騙徒的來電，稱其電話號碼牽涉一宗內地洗黑錢案，要求他匯錢到一個特定戶口作為保證金，亦要配合調查。事主馬上向電訊公司查詢，發現是一宗騙案，隨即報警，並與騙徒保持聯絡。其後，騙徒聲稱會安排一名官員與事主會面並簽署保密協議，事主於立即通知警方。警方即時採取行動，陪同事主一同前往會面的地方。

當時一名身穿西裝的男子出現，並向事主出示保密協議，警方立即表露身份將該男子拘捕，亦在他身上檢獲多份偽造保密協議及一張偽造公安證件。經調查後，被捕人為一名23歲本地大學生。

警成功阻止騙案發生 即場拘捕22歲女騙子

第三宗案件發生於今年4月至6月。警方鎖定一名22歲本地女子，相信她涉及至少7宗假冒官員案件。騙徒犯案手法如出一轍，亦透過電話接觸受害人，且能夠說出受害人的個人資料，包括他們的姓名或身份證號碼，令到受害人往往信以為真，擔心自己已墮入內地法網，遂根據騙徒指示配合調查，將更多個人資料透露予騙徒。

簽署保密協議後，騙徒進一步要求受害人將指定金額轉帳至特定戶口作為保證金，以證清白，並訛稱完成調查後將歸還保證金。騙徒或會以不同藉口持續要求受害人轉帳，一旦受害人無力繳付所需金額，騙徒便會失去聯絡。

新界南刑事部人員遂於昨日（27日）展開情報主導行動。當時，一名女子身穿整齊西裝，於香港仔與一名懷疑受騙男子會面，當該名女子從公事包取出文件時，警方隨即將其拘捕。經調查，該名懷疑受騙男子正墮入假冒官員騙案，並準備與被捕人簽署保密協議。警方成功阻止騙案發生，事主幸保不失。

警方於被捕女子身上搜出偽造保密協議及偽造警察委任證。警方相信她涉及更多騙案，惟部分受害人或誤以為簽署保密協議後不得報警，故警方呼籲，如市民懷疑已墮入騙案，請盡速聯絡警方。

3名被捕人中，一名24歲男子已被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於6月18日在沙田裁判法院提堂；一名23歲男子已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到；一名22歲女子則現正被扣留調查。

新界南總區刑事部警司姚永勤及總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬交代案情。（梁偉權攝）

新界南總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，電話騙案，如假冒公安、假冒客服等，實為舊瓶新酒，市民切勿以為自己不會成為受害人。不論背景及學歷，稍有不慎即可能墮入騙徒陷阱。

他提醒市民謹記三項最典型之電話騙案手法。一、假冒內地機關來電。如接獲自稱內地相關部門，如內地公安、內地入境國安等部門來電，請立即掛斷，此類來電必屬虛假。內地公安絕不會致電市民。二、偽造官方文件。如有人出示聲稱來自內地，以簡體字書寫之保密令、拘捕令等文件，意圖以此等偽造文件恐嚇市民，迫使其就範，此必為虛假文件。所有執法行動均由香港警方執行，且絕不會要求市民繳付保證金以證清白。三、聲稱可協助進行詐騙，從而減輕罪責或以證清白。此類說法屬虛假，絕無執法機構會要求市民上門收款，切勿因心生恐懼而淪為騙徒之傀儡。

欲防範騙案，務必謹記防騙三式：不接聽可疑來電；不輕信自稱任何人士（如客服公司、銀行等）之來電及其說辭，宜停一停、另行查證；不過數最為穩妥。

總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，電話騙案，如假冒公安、假冒客服等，實為舊瓶新酒，市民切勿以為自己不會成為受害人。（梁偉權攝）

李續指，青少年受害人或被捕人涉及的電騙案、網上情緣騙案、刷單騙案、裸聊等詐騙案件，尤其值得社會關注。更令人擔憂的是，犯罪集團或利用暑假期間，以金錢利誘青少年從事非法活動，如上門淋油、收數，甚至販運毒品等嚴重罪行。

法律系大學生賺取一千幾百元報酬犯案

於本次一系列拘捕行動中，警方發現被捕人士中竟有一名就讀法律系大學生淪為騙徒傀儡，僅為賺取一千幾百元報酬，干犯嚴重詐騙罪行，自毀前程。警方強調，即使被捕人以自身亦為騙案受害人為藉口，犯法即屬犯法。明知有關行為違法，甚至收取報酬從事此等卑劣行騙行為，令其他市民受害，即為騙徒的幫兇。

青少年乃社會未來棟樑，警方及社會各界均高度關注其身心健康及安全。新界南總區防止罪案辦公室現正聯同各警區及區內中小學校長會，於暑假前夕，重點向中小學學生、家長及教師發放簡明扼要的防罪信息，提醒各方勿墮入網上購物騙案、刷單騙案、裸聊，甚至太空油毒品等嚴重陷阱。

警方亦將積極與區內大學合作，向所有新生，特別是新來港之港漂學生進行防騙宣傳，確保其能在香港安全生活及學習。保護青少年乃全社會之責任，警方呼籲各位家長於暑假期間多加留意子女生活，並向其傳遞正確價值觀，防止其因誤交損友或貪圖搵快錢，甚至被人誤導以為未成年人士犯法不會有後果等錯誤觀念，以致誤入歧途，犯下刑事罪行，抱憾終身。

新界南總區刑事部警司姚永勤及總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬交代案情。（梁偉權攝）

根據香港法例，「以欺騙手段取得財產罪」及「串謀詐騙」均屬非常嚴重之罪行，一經定罪，最高可被分別判處監禁10年及14年。鑒於案件盛行及案情嚴重，警方將就此類案件徵詢律政司意見，向法庭申請加重刑罰。

暑假將至，警方藉此機會叮囑廣大青少年，切勿因一時貪心，欲搵快錢而鋌而走險，重蹈案中被捕年輕人之覆轍，淪為犯罪團伙之工具。有意尋找暑期工之青少年，切勿心存僥倖，以身試法。