3人涉15假冒官員騙案呃逾千萬 法律系大學生扮公安賺千元毀前程
新界南總區刑事部於本月先後展開3次打擊假冒官員電話騙案的行動，以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕2男1女（22至24歲），3人牽涉至少15宗案件。其中一名被捕人更為本地法律系大學生，知法犯法，為一千幾百元的報酬犯案，自毀前程。
15宗案件中，受害人年齡介乎26至84歲，單一案件損失金額最少牽涉14萬，最多300萬，總額超過港幣1,000萬元。據悉。被騙走300萬的受害人為27歲女文員，她受騙向親朋借錢，不停轉帳予騙徒，損失慘重。
要求受害人租酒店與外界隔離
首宗案件發生於今年5月至6月間。受害人接獲騙徒的來電，指控其涉及內地犯罪活動。騙徒訛稱案件牽涉香港執法人員及銀行職員，並以保密為由，警告受害人不得向他人透露，否則將會被即時拘捕及凍結資產。騙徒亦要求部分受害人租用酒店，與外界隔離，再安排假冒警務人員與受害人見面。為了增強說服力，騙徒會穿著整齊的西裝，並出示偽冒執法單位的委任證，聲稱自己是執法人員，要求受害人簽署保密協議及付款以作保證金，證明自身清白。
新界南總區刑事部根據線報，在本月16日發現一名男子身穿整齊的西裝、手挽公事包，正準備與一名受害人簽署保密協議。人員在他身上搜出假警察委任證，以及偽造的內地執法機關保密協議，遂拘捕該名24歲、報稱是電腦技工的男子，相信他牽涉最少有7宗假冒官員案件。
內地生來港修讀博士 洞悉騙局報警拉人
第二宗案件發生於周三（25日）。一名26歲內地來港，據知正修讀博士學位的男子，周三接獲騙徒的來電，稱其電話號碼牽涉一宗內地洗黑錢案，要求他匯錢到一個特定戶口作為保證金，亦要配合調查。事主馬上向電訊公司查詢，發現是一宗騙案，隨即報警，並與騙徒保持聯絡。其後，騙徒聲稱會安排一名官員與事主會面並簽署保密協議，事主於立即通知警方。警方即時採取行動，陪同事主一同前往會面的地方。
當時一名身穿西裝的男子出現，並向事主出示保密協議，警方立即表露身份將該男子拘捕，亦在他身上檢獲多份偽造保密協議及一張偽造公安證件。經調查後，被捕人為一名23歲本地大學生。
警成功阻止騙案發生 即場拘捕22歲女騙子
第三宗案件發生於今年4月至6月。警方鎖定一名22歲本地女子，相信她涉及至少7宗假冒官員案件。騙徒犯案手法如出一轍，亦透過電話接觸受害人，且能夠說出受害人的個人資料，包括他們的姓名或身份證號碼，令到受害人往往信以為真，擔心自己已墮入內地法網，遂根據騙徒指示配合調查，將更多個人資料透露予騙徒。
簽署保密協議後，騙徒進一步要求受害人將指定金額轉帳至特定戶口作為保證金，以證清白，並訛稱完成調查後將歸還保證金。騙徒或會以不同藉口持續要求受害人轉帳，一旦受害人無力繳付所需金額，騙徒便會失去聯絡。
新界南刑事部人員遂於昨日（27日）展開情報主導行動。當時，一名女子身穿整齊西裝，於香港仔與一名懷疑受騙男子會面，當該名女子從公事包取出文件時，警方隨即將其拘捕。經調查，該名懷疑受騙男子正墮入假冒官員騙案，並準備與被捕人簽署保密協議。警方成功阻止騙案發生，事主幸保不失。
警方於被捕女子身上搜出偽造保密協議及偽造警察委任證。警方相信她涉及更多騙案，惟部分受害人或誤以為簽署保密協議後不得報警，故警方呼籲，如市民懷疑已墮入騙案，請盡速聯絡警方。
3名被捕人中，一名24歲男子已被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於6月18日在沙田裁判法院提堂；一名23歲男子已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到；一名22歲女子則現正被扣留調查。
新界南總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，電話騙案，如假冒公安、假冒客服等，實為舊瓶新酒，市民切勿以為自己不會成為受害人。不論背景及學歷，稍有不慎即可能墮入騙徒陷阱。
他提醒市民謹記三項最典型之電話騙案手法。一、假冒內地機關來電。如接獲自稱內地相關部門，如內地公安、內地入境國安等部門來電，請立即掛斷，此類來電必屬虛假。內地公安絕不會致電市民。二、偽造官方文件。如有人出示聲稱來自內地，以簡體字書寫之保密令、拘捕令等文件，意圖以此等偽造文件恐嚇市民，迫使其就範，此必為虛假文件。所有執法行動均由香港警方執行，且絕不會要求市民繳付保證金以證清白。三、聲稱可協助進行詐騙，從而減輕罪責或以證清白。此類說法屬虛假，絕無執法機構會要求市民上門收款，切勿因心生恐懼而淪為騙徒之傀儡。
欲防範騙案，務必謹記防騙三式：不接聽可疑來電；不輕信自稱任何人士（如客服公司、銀行等）之來電及其說辭，宜停一停、另行查證；不過數最為穩妥。
李續指，青少年受害人或被捕人涉及的電騙案、網上情緣騙案、刷單騙案、裸聊等詐騙案件，尤其值得社會關注。更令人擔憂的是，犯罪集團或利用暑假期間，以金錢利誘青少年從事非法活動，如上門淋油、收數，甚至販運毒品等嚴重罪行。
法律系大學生賺取一千幾百元報酬犯案
於本次一系列拘捕行動中，警方發現被捕人士中竟有一名就讀法律系大學生淪為騙徒傀儡，僅為賺取一千幾百元報酬，干犯嚴重詐騙罪行，自毀前程。警方強調，即使被捕人以自身亦為騙案受害人為藉口，犯法即屬犯法。明知有關行為違法，甚至收取報酬從事此等卑劣行騙行為，令其他市民受害，即為騙徒的幫兇。
青少年乃社會未來棟樑，警方及社會各界均高度關注其身心健康及安全。新界南總區防止罪案辦公室現正聯同各警區及區內中小學校長會，於暑假前夕，重點向中小學學生、家長及教師發放簡明扼要的防罪信息，提醒各方勿墮入網上購物騙案、刷單騙案、裸聊，甚至太空油毒品等嚴重陷阱。
警方亦將積極與區內大學合作，向所有新生，特別是新來港之港漂學生進行防騙宣傳，確保其能在香港安全生活及學習。保護青少年乃全社會之責任，警方呼籲各位家長於暑假期間多加留意子女生活，並向其傳遞正確價值觀，防止其因誤交損友或貪圖搵快錢，甚至被人誤導以為未成年人士犯法不會有後果等錯誤觀念，以致誤入歧途，犯下刑事罪行，抱憾終身。
根據香港法例，「以欺騙手段取得財產罪」及「串謀詐騙」均屬非常嚴重之罪行，一經定罪，最高可被分別判處監禁10年及14年。鑒於案件盛行及案情嚴重，警方將就此類案件徵詢律政司意見，向法庭申請加重刑罰。
暑假將至，警方藉此機會叮囑廣大青少年，切勿因一時貪心，欲搵快錢而鋌而走險，重蹈案中被捕年輕人之覆轍，淪為犯罪團伙之工具。有意尋找暑期工之青少年，切勿心存僥倖，以身試法。