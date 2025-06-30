大埔公路客貨車疑被偷兼縱火焚毀　消防救熄後確定無人被困

沙田發生懷疑汽車縱火案。周一（30日）凌晨3時左右，大埔公路-沙田嶺段往九龍方向、近大圍一個避車處，據報有一輛客貨車起火，多名駕駛者見狀，恐車上有人被困，紛紛報案求助。消防接報到場，發現火勢相當猛烈，須派兩隊煙帽隊、及開動兩條消防車上的喉轆進行灌救，未幾將火救熄。消防員隨即展開搜索，所幸確定無人被困或受傷。



消防將火救熄，客貨車嚴重焚毀。警員翻查泥頭車的車CAM，發現事發前有兩名可疑人走近客貨車，疑與案有關。(李家傑攝)

經消防初步調查後，認為火警起因有可疑，加上在場尋獲易燃液體，故警員介入調查。就現場所見，涉事客貨車已嚴重焚毀。

據悉車主將客貨車停泊在赤鱲角南路20號一個露天停車場，凌晨零時左右檢查無誤。事發後車主被告知客貨車在大埔公路-沙田嶺段焚毀。警員翻查停泊在附近一輛泥頭車的「車CAM」，發現火警發生前，凌晨2時10分左右兩人駕駛車輛到上址，其中一人走近涉事客貨車，客貨車隨即起火，疑人得手後乘車逃去。

警方表示，於30日凌晨2時47分接獲途人報案，指在大埔公路－沙田嶺段發現一輛輕型貨車起火。消防將火救熄。經初步調查，消防相信起火原因有可疑。案件列「縱火」及「偷車」，交由沙田警區重案組第二隊接手調查，暫未有人被捕。案件中無人受傷，毋須疏散。

消防將火救熄，客貨車嚴重焚毀。(李家傑攝)

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