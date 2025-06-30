水務署完成修理梨木樹鹹水管　今晨恢復鹹水　料7.1全面重開路面

水務署於今日（30日）清晨6時，透過其社交媒體專頁「滴惜仔 Water Save Dave」宣布：就葵涌和宜合道近梨木樹邨的水管維修工程，相關鹹水管已於今日（30日）清晨完成修理，受影響處所的沖廁水供應已經恢復。 此外，工程團隊正進行相關路面修復工作，預計於明日 （7月1日）清晨全面重開受影響的道路。水務署於行文中續指，感謝受影響市民的體諒。



貨車前輪卡在路坑，整輛車向前傾斜，並有水從坑內湧出。（fb我們都是石籬邨長大的/林紹輝）

梨木樹於上周六（28日）發生貨車墮坑驚險意外。當晚約10時33分，和宜合道近梨木樹邨疑有地底水管爆裂並出現路陷，路面出現一個面積約5米乘5米的坑洞。一輛貨車途經現場，前輪跌入洞內，男司機被困車內，報警求助。消防接報趕至救出司機，他幸無受傷。從現場影片和照片見到，貨車前輪卡在路坑，整輛車向前傾斜，並有水從坑內湧出，地面遺下煞車痕，其他駛經車輛則繞過事發位置離開。

運輸署於當晚11時50分宣布，因水管爆裂，和宜合道（來回方向）近梨木樹邨的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。水務署昨日（29日）凌晨零時許，在facebook專頁表示，接獲報告指和宜合道近梨木樹商場對出有供水事故，並已派員前往現場跟進。