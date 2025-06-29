梨木樹和宜合道爆鹹水管路陷　水務署搶修　料七一重開受影響道路

和宜合道近梨木樹邨爆水管路陷，東北葵涌區一帶停鹹水。水務署表示爭取今日（29日）深夜完成水管維修工作後恢復相關沖廁水供應，並隨即開展路面修復工作，目標於本星期二（7月1日）或之前全面重開受影響的道路。目前駕駛人士可使用餘下北行線南行往昌榮路方向。



貨車前輪卡在路坑，整輛車向前傾斜，並有水從坑內湧出。（fb馬路的事 (即時交通資訊台)/Bosco Chu）

水務署在facebook專頁表示，就昨晚（28日）葵涌和宜合道的水管滲漏事故，涉事水管為一條直徑 250毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予東北葵涌區一帶處所。

受事故影響，和宜合道南行線近梨木樹的行車線須暫時封閉，以配合緊急維修工作。駕駛人士可使用餘下北行線南行往昌榮路方向。現時交通大致暢順。

水務署工程團隊正全力搶修，以爭取今日（29日）深夜完成水管維修工作後恢復相關沖廁水供應，並隨即開展路面修復工作，目標於本星期二（7月1日）或之前全面重開受影響的道路。

署方已聯絡當區區議員及關愛隊以提供適切協助，就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

貨車前輪卡在路坑，整輛車向前傾斜，並有水從坑內湧出。（fb我們都是石籬邨長大的/林紹輝）

爆水管路陷 貨車墮坑

梨木樹爆水管導致貨車意外墮坑，昨晚（28日）約10時33分，一名男司機駕車前往葵涌送貨，豈料遇到路陷，前轆跌落5米乘5米的坑洞。男司機被困車內，報警求助。

荃灣和宜合道疑有地底水管爆裂並出現路陷，一輛貨車有車輪跌入路坑，司機一度被困。（fb香港交通及突發事故報料區/Winnie Yeung）

荃灣和宜合道疑有地底水管爆裂並出現路陷，一輛貨車有車輪跌入路坑，司機一度被困。（fb香港交通及突發事故報料區/Winnie Yeung）