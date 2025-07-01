女子闖城市大學尋夫不果持刀傷保安　涉企圖傷人被捕

一名女子懷疑闖入香港城市大學「3M橋」，尋找擔任保安的丈夫不果，情緒激動拔刀指向另一名校園保安，導致該名保安胸口受傷，出現4厘米紅痕及感痛楚。警方經初步調查，以涉嫌管有攻擊性武器拘捕涉案女子。



城大回覆《香港01》查詢表示，遇襲保安員受輕傷，送院接受簡單治療後已出院，並已到警署錄口供。事件已交由警方處理，大學不作評論。

一名女子懷疑闖入香港城市大學「3M橋」尋找丈夫不果，拔刀指向一名校園保安。（羅敏妍攝）

今日（7月1日）早上9時53分，警方接報一名45歲姓吳女子走到香港城市大學園內連接楊建文學術樓與商場行人隧道的「3M橋」，聲稱尋找丈夫但不果，離開校園到超市購買了一把21厘米陶瓷刀，再返回城大繼續尋人。

51歲姓謝男保安告知吳女其丈夫不在校園，吳女隨即拔刀指向謝男，導致謝男左邊胸口受傷，出現4厘米紅痕。保安主管得悉事件，到場帶吳女到一間閲讀室讓其冷靜下來，其他保安員同時報警求助。警方經初步調查，以涉嫌「企圖傷人」拘捕吳女。謝男感胸口痛，被送往明愛醫院治理。