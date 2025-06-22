旺角茶餐廳襲擊｜躁漢金屬架扑14歲內地童　連傷3食客職員兼踢警

旺角砵蘭街今（22日）早的襲擊及襲警案，更多內情曝光。一名姓陳（46歲）男子在茶餐廳食早餐期間，懷疑與一名14歲內地少年發生肢體碰撞，陳男憤然用金屬架施襲，一名女食客試圖阻止時，同被用金屬架扑頭；男職員制止亦被拳打。有人被帶上警車後，又情緒激動踢傷一名男警，最終4人受傷，疑犯涉嫌襲警及襲擊致造成身體傷害被捕。



今（22日）早旺角砵蘭街一間茶餐廳內，一名男子懷疑與內地少年發生肢體碰撞，連傷食客職員及襲警。（鄭嘉惠攝）

現場是旺角砵蘭街240號一間茶餐廳。今日（22日）上午9時35分，據悉一名姓鄒（14歲）內地少年準備離開茶餐廳時，被46歲姓陳男食客擋路，雙方疑因此發生肢體碰撞。陳男突然抓住少年的頸，並從桌子上拿起一個鐵架，擊打其頭部。

姓范（23歲）女食客見狀阻止，亦被陳男用鐵架扑頭；姓何（28歲）男職員慌忙制止，亦被拳打，男職員於是報警。警方到場調查，將陳男帶上警車調查，惟他在警車上情緒激動踢向一名男警員，最終涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「襲擊警務人員」被捕，交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

據了解，陳男報稱裝修工人，報稱不適；至於14歲持雙程證的男童及23歲姓范女食客頭部受傷；28歲茶餐廳男職員額頭受傷；男警手指受傷，全部人均被送往廣華醫院治理。

現場是旺角砵蘭街240號一間茶餐廳。（鄭嘉惠攝）