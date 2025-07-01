元朗朗屏路私家車撞單車後逃去　騎士彈飛20米昏迷送院搶救不治

元朗發生嚴重車禍。今日（7月1日）傍晚6時28分，警方接獲報案，指一輛私家車沿朗屏路往天水圍方向行駛，途至近鳳池村對開時，懷疑撞倒一名騎乘單車的男子，私家車之後逃去。救援人員接報趕至，發現騎士陷入昏迷，隨即由救護車將其送往博愛醫院搶救，惜終告不治。



現場消息指，當時一名男子騎輛單車橫過馬路，突遭一輛駛至私家車直撞，單車被撞飛約10米，騎士則從被撞位置飛彈約20米倒地。有途人聞巨響後上前查看，發現一輛白色私家車撞倒單車後，於是報警求助。



現場可見，單車被撞至零件四散，車輪飛上行人路，掛在一個鐵網上，離地約2米，座椅亦飛至對面線。地上亦遺留一灘血跡、一個車牌及奧迪私家車標誌。警方現正調查車禍起因及追尋涉案私家車。

意外中，涉事單車被私家車撞散，車轆飛上行人路，掛在鐵網之上。（王譯揚攝）

元朗朗屏路一輛私家車撞倒單車男後逃去，傷者送院搶救後證實不治。（王譯揚攝）

元朗朗屏路一輛私家車撞倒單車男後逃去，傷者送院搶救後證實不治。（王譯揚攝）

現場留下少量血跡。（王譯揚攝）

單車座椅亦飛至對面線。（王譯揚攝）

元朗朗屏路一輛私家車撞倒單車男後逃去，傷者送院搶救後證實不治。（王譯揚攝）

運輸署表示，因交通意外，朗屏路（往天水圍方向）近鳳池路的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

現場為元朗朗屏路。（王譯揚攝）

去年3月1日朗屏路同一位置亦發生一宗奪命車禍，當時一名年約63歲姓劉男子，騎單車沿朗屏路行駛，途經鳳池村穆民國際小學對開時，與一輛貨車相撞。單車漢頭部受傷倒地失去知覺，隨後被送往屯門醫院救治，惟留醫近兩星期後終告不治。