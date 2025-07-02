清潔工猝死｜失業1年獲父介紹新工　首日上班出事　父悲慟險暈眩

大澳一名43歲麥姓食環署外判清潔女工今早（2日）在街頭工作時暈倒，送往診所搶救後不治。《香港01》接觸到麥父，他談及女兒猝然離世一事，鬱鬱寡歡，更兩度幾乎暈倒，「一朝早食少少嘢，直至依家都未食過嘢，你話我點有心機」。他透露女兒以前在機場工作，已失業一年，自己則從事清潔。昨日清潔工友提到大澳缺人手，麥父詢問過女兒意願後，便介紹她上班，沒料到女兒開工僅約半小時便出事。麥父又指，事發至今，外判公司尚未與他們聯絡，大感徬徨無助。



43歲女子麥美儀今早於大澳打掃街道時突然不適，街坊發現後代為報警，惜送至診所後搶救無效。（家人提供）

死者麥美儀（43歲），單身，與父母、胞弟同住東涌富東邨，沒有長期病患。年近70歲的父親從事外判清潔工人，約60歲的母親則是家庭主婦，胞弟做運輸工作。家人透露，阿儀以前在機場貨運大樓做雜工，約一年前被解僱。弟弟形容，過去一年間，阿儀「好積極去搵工，去勞工處搵工，一直都有」，希望能賺錢幫補家計，無奈始終未能找到新工作。

麥父黯然接受訪問時表示，昨日收到合作多年的工作拍檔來電，指大澳街道清潔的工作有空缺。由於麥父有三高，對方建議他不要過於勞累，提議讓其子女任職。他問過阿儀意願後，便安排她今日開工。

麥父談及女兒猝然離世一事，鬱鬱寡歡，更兩度幾乎暈倒。(王譯揚攝)

今早7時半，阿儀在東涌登上外判公司的接送車輛後，9時開始工作，負責打掃街道及清理垃圾桶。麥父指，「9點半至10點鐘度，覺得人唔舒服就坐响石級，街坊第一時間睇到佢唔係好精神」，急忙報警，由救護車將她送到大澳賽馬會普通科門診診所搶救，惜情況急轉直下，最終無力回天。

麥父指女兒上班時有做足防曬措施，穿着工作服、反光衣及防曬帽，目前未知她猝逝原因。(王譯揚攝)

他指女兒上班時有做足防曬措施，穿着工作服、反光衣及防曬帽，目前未知她猝逝原因。他談及女兒一事時，神情悲痛，更兩度幾近暈眩，他稱﹕「一早食少少嘢，直至依家都未食過嘢，你話我點有心機」。

死者胞弟麥先生則指，父親雖然沒有哭出來，但感覺到他對姐姐一事自責。(王譯揚攝)

死者胞弟麥先生則指，父親雖然沒有哭出來，但感覺到他對姐姐一事自責，母親則悲慟不已，嚎啕大哭。他表示，一家四口向來「全家好融洽，好開心」，每逢節日，母親會煮「九大簋」，一家人團聚過節。

他坦言，父母年紀老邁，體力大不如前，不欲父親再辛苦工作，曾多次著兩老申領綜援，但「叫佢哋拎綜援又唔肯，想自力更生」，惜收入不高，故無甚積蓄，一家人生活十分拮据，對胞姊的後事亦一籌莫展，而外判公司至今未有人與他們聯絡。

43歲女子麥美儀今早於大澳打掃街道時突然不適，街坊發現後代為報警，惜送至診所後搶救無效。（家人提供）

今日（2日）早上10時30分，警方接獲途人報案，指一名女子懷疑於太平街209號街頭位置對開工作期間感到不適。救護員接報到場， 發現姓麥（43歲）事主已陷入昏迷，不省人事，她隨即由救護車被送往大澳賽馬會普通科門診診所搶救，其後被證實死亡。

據悉，事主為外判清潔工人，今日為第一天工作，上午7時半起上班。至事發時間，她稱感頭暈，即獲安排送往診所，但到達診所後情況急轉直下，醫生替其搶救無果，延至上午11時42分證實不治。警方將安排為她驗屍確定死因。

工業傷亡權益會表示，對事故感難過，職員已初步接觸到家屬。消息指工友上任到工作崗位很短時間便出事，暫未知是否與中暑有關。

工業傷亡權益會又指，近日天氣炎熱，接連發生多宗勞動者在工作地點猝死事故，情況讓人憂慮，希望提醒所有進行戶外工作的僱主僱員，勞工處的《暑熱天氣下工作指引》提及熱適應期﹕「熱適應期是讓員工在一段時間內逐漸適應酷熱的工作環境和身體的反應，並作出相應的生理調節；為從未曾或者已經超過一個月沒有在酷熱環境工作的員工安排最少5天的熱適應期，期間每天逐漸增加不多於正常工作時間的20%，直至完全適應。」請僱主按勞工處指引適當安排工作。

僱主密切留意天氣狀況，按需要作出相應的工作安排，並提供足夠飲用水和散熱裝備，鼓勵員工休息。僱員也應注意自己身體狀況，適時休息，避免在身體不適下工作。