01直擊葵涌非法油站　黃昏橋底開檔　派卡片招攬生意　料日賺數萬

消防處5月及6月在葵涌貨櫃碼頭一帶搗破兩個非法油站，檢獲柴油及大批入油工具。《香港01》發現在消防執法後一個多月，在葵涌貨櫃碼頭一帶仍見有非法油站，專門在路邊為私家車入非法汽油。該個非法油站約在下午5時開檔，放工時段兩小時內有至少15架私家車入油。

該非法集團在附近屋邨及停車場派發卡片，標明為中國的98油，每公升13元，較香港便宜一半，每日下午至凌晨營業。有消息稱該集團運作一個多月，每日約有60輛車入油，最多可日賺數萬元。消防處稱非法管有受管制物質，最高可處罰10萬元及監禁6個月。



《香港01》在葵涌貨櫃碼頭附近的葵泰路，發現非法加油站在橋底開檔，兩小時內至少有15輛私家車前來入油，並使用紅色的油槍入油。（香港01記者攝）

兩小時內至少15私家車入油

記者在6月底兩度到訪葵涌貨櫃碼頭附近的葵泰路，非法加油站約下午5時在橋底開檔，橋底兩邊各放有一個約1000公升的油缸，有人將黑布遮蓋的油缸運送到橋底角落，並以一塊木板遮蓋油缸。

至晚上6時起，兩小時內至少有15輛私家車前來入油，有三名職員在場協助，並使用紅色的油槍入油，每輛私家車入油需時約五至八分鐘。部份車輛前來時已獲職員揮手示意，早已知道客人會前來。

有消息稱該個非法油站已運作一個多月，自稱是在內地偷運過來的汽油，每日約有60部私家車入油，消耗三至四個油缸，最多可日賺數萬元。

《香港01》在葵涌貨櫃碼頭附近的葵泰路，發現非法加油站在橋底開檔，兩小時內至少有15輛私家車前來入油，並使用紅色的油槍入油。（香港01記者攝）

走私油較市價便宜一半 入油要提供車牌

非法油站更在多個葵涌屋邨及停車場派發卡片宣傳，卡片留有電話號碼聯絡，寫上「98油」每公升13元，營業時間由晚上六時至凌晨兩點。

記者聯絡卡片上的電話，對方十分警惕，詢問是由誰人介紹。記者表示在停車場收到卡片，對方僅表示入油位置在葵芳，並要求提供車牌號碼及相片，才會發放具體位置及資料。

有人將黑布遮蓋的油缸運送到葵涌貨櫃碼頭附近的葵泰路橋底角落，為私家車入非法汽油。（香港01記者攝）

中國內地油站有提供三種無鉛汽油，分別為92、95及98汽油，數值代表辛烷值，愈高即對抗不尋常燃燒能力愈好，98油相等於香港普通汽油。香港現時汽油的零售價為每公升約27元，非法油站每公升13元，便宜約一半。

消防處5月及6月在葵涌貨櫃碼頭一帶搗破兩個非法油站，兩個非法油站都是入柴油，警方檢控兩名男子，並檢獲油缸車。記者此次發現的非法油站，同樣在葵涌貨櫃碼頭附近，距消防執法不足兩個月。

消防處回覆稱最近兩年共接獲八宗葵泰路一帶的非法入油投訴，處方作出18次巡查，有兩次發現非法入油並作出檢控。處方在6月30日再派員巡查未見到違規情況。消防處稱非法管有受管制物質，已違反《消防消除火警危險規例》及《危險品條例》，最高可處罰10萬元及監禁6個月。