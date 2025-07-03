紅磡工廈火｜火場曝光　音響焚毀　1劏55個工作室部份疑變住宅

紅磡馬頭圍道21號一幢工廈今日（3日）凌晨發生火警，導致4人受傷，一貓一狗獲救。《香港01》記者今早到火警現場視察，發現起火樓層一單位被劏成55個小型工作室，起火單為其中一個工作室，內部嚴重焚毀，樂器及音響設備燒成支架。



部分工作室擺設與住家無異，擺有衣架、梳化及床舖等，懷疑有人在工廈內居住。管理公司張貼通知，指分間單位作住用用途存在嚴重消防安全隱患，屋宇署已採取執法行動，針對違規分間單位。



起火工作室內樂器及音響設備被嚴重焚毀，部分燒成支架，傢俱東歪西倒，雜物散落一地，遍地積水，空氣中瀰漫著陣陣燒焦味。（黃偉民攝）

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記者視察火警樓層B座4樓，發現其中一個單位被分間成55個小型工作室，單位入口處清晰可見55個信箱，而起火單位正是其中一個工作室。現場所見，起火工作室內樂器及音響設備被嚴重焚毀，部分燒成支架，傢俱東歪西倒，雜物散落一地，遍地積水，空氣中瀰漫著陣陣燒焦味。

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記者在現場觀察到，部分工作室放置了多部街機、美容儀器及模型等貨物，亦發現有工作室內擺放了電視、雪櫃、電腦枱、衣櫃、梳化及床舖，並在室內晾曬衣物；亦有單位放置了躺椅、梳化床和餐桌，與一般住家擺設甚為相似，有疑似居住迹象。

多名年約20餘歲的租客在現場忙於清理積水，他們透露每個工作室租金約5,000元，部分人於6月底才開始租用，亦有租客指工作室近期才開始營運。當被問及是否有人將工作室當作劏房居住，有租客坦言：「可能做到攰喺到訓。」

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而大廈管理公司亦在該單位門外張貼通告，指法團已收到屋宇署提醒，該大廈屬工業用途，將工業樓宇分間作住用用途將構成極大消防安全風險。屋宇署已表明將針對分間單位的大規模行動目標擴大至工業樓宇，並指如有違規情況，將根據《建築物條例》發出法定命令等，著令中止工業樓宇作住用用途及拆除相關僭建物。

其實工廈住宅在香港已非新鮮事，香港樓價和租金高昂，港人負擔不起住宅價格，為求一個安樂窩，漸漸轉向呎價較相宜的工廈入手。不過工廈和住宅的樓宇設計有異，照明、通風及逃生途徑或消防設施等均不及住宅樓宇來得齊備，加上工廈單位或存放危險或易燃物品，若發生火警將不堪設想。因而屋宇署近年一直打擊工廈劏房。

消防架雲梯灌救 多人自行疏散