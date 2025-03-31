簡樸房｜政府擬將經營工廈劏房刑事化　發展局將向下届立法會交代

立法會房屋事務委員會今（31日）開會討論簡樸房規管制度，副財政司長黃偉綸表示，因應簡樸房規管制度，發展局將調整《建築物條例》，並在下屆立法會提交相適應刑事化修例建議，將營運工廈劏房刑事化，而民青局亦將就經營賓館單位向下屆立法會交代。



至於如何防範不合規劏房地下化，房屋局局長何永賢指，會考慮有舉報機制。如有業主沒有登記單位，但繼續經營，有機會被檢控。



黃偉綸表示，因應簡樸房規管制度，發展局將在下屆立法會提交相適應刑事化修例建議。（廖雁雄攝）

民青局將就經營賓館單位向下屆立法會交代

政府早前向立法會提交簡樸房規管建議，副財政司長黃偉綸表示，有人關注工廈劏房問題，惟「一個條例做唔到天下所有事」。

他指發展局會因應簡樸房規管制度，在下屆立法會提交相適應刑事化修例建議，包括經營工廈分間單位需負刑事責任，而民政及青年事務局亦將就經營賓館單位向下屆立法會交代。

郭偉強關注立法後，或有不合規單位地下化營運。（資料圖片/立法會會議截圖）

業主登記後嚴重違規 登記會即時被取消及檢控

工聯會立法會議員郭偉強關注立法後，或有不合規單位地下化營運。何永賢指會考慮設置舉報機制，鼓勵市民搜集有用資料作舉報。

黃偉綸指，如有業主在立法後不登記而繼續經營，即屬於違法，將被檢控，有可能被監禁3年。他又表示，若有業主登記後輕微違規，會勸籲業主改善，但若屬嚴重違規，會即時取消其登記並檢控。

田北辰指，政府應釐清業主在哪些情況下可免責，特別針對「租上租」個案。（資料圖片/廖雁雄攝）

實政圓桌立法會議員田北辰指，政府應釐清業主在哪些情況下可免責，特別針對「租上租」個案。黃偉綸表示，法例將允許業主有合理辯解空間，如業主向二房東出租單位後，長時間不巡視單位情況，未必能免責；但若業主並不知道單位有違規情況，或可免責，需視乎不同個案情況。

陳學鋒問及核證單位收費及有效期。（資料圖片/黃浩謙攝）

民建聯桌立法會議員陳學鋒問及核證收費及有效期，何永賢表示，一般單位需由認可專業人士進行認證，收費大約一萬多元，需視乎單位情況，業主每5年便需認證一次。