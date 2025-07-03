「喜居」奪命火｜墮斃死者是TVB新聞部攝影師　TVB：惋惜及哀痛

深水埗醫局街「喜居」發生奪命火警，38歲男子疑走火期間失足墮樓斃命。死者是無綫電視（TVB）新聞部的攝影師，TVB表示惋惜及哀痛，會盡力為死者家屬提供適切協助。消息稱，火警起因懷疑是充電器為相機充電時短路所致。



死者遺體由仵工移送殮房。（馬耀文攝）

死者任職TVB攝影師。（鄭嘉惠攝）

死者姓邵38歲，據了解曾經在不同媒體工作，現時是TVB新聞部的員工。無綫電視回覆《香港01》查詢稱：「無綫電視一名新聞部攝影師今晨於深水埗發生的一宗火警中不幸離世，本台對事件感到惋惜及哀痛，並對離世同事的家人致以深切慰問，會盡力提供適切協助。」

旺角消防局高級消防隊長黎樂豐今日早上在場稱，消防處於凌晨4時11分接獲報告，指深水埗醫局街161號「喜居」28樓一個單位發生火警，消防員於接報4分鐘後到達現場，調派10架消防車、3架救護車、58名消防及救護人員，動用兩條喉及兩條煙帽隊灌救。

火場面積約6米乘5米，行動中消防疏散2人，另外有58名人士自行疏散至安全地方。

喜居28樓頂層一個單位發生火警，任職TVB攝影師的男住戶疑走火期間墮斃。（鄭嘉惠攝）

消防在3樓平台發現一名男子人事不省，他在現場被證實死亡，不排除他走火期間失足墮跌下。

至上午10時15分左右，死者遺體由仵工移殮房，死因有待確定。

現場消息稱，火警初步懷疑是充電器短路。據了解，有相機的鋰電池在客廳充電中，懷疑短路引起火警，客廳及房間均告燒焦，其中客廳情況最嚴重，初步相信起火原因沒有可疑。

男事主壓毀帳篷墮平台身亡，警員在場調查。

涉事單位火光熊熊。（讀者提供影片截圖）

涉事單位火光熊熊。（讀者提供影片截圖）

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