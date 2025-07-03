紅磡寵物店東主涉以貓抵債　偷客人35隻名種貓交財務公司被捕

紅磡發生一宗匪夷所思寵物店偷貓事件。一名寵物店東主疑因欠債未還，將寄賣及寄宿的名種貓，交予財務公司「以貓抵債」。事後一名貓主揭發其3隻豹貓被「抵債」，遂報警處理。警方經調查後，拘捕44歲寵物店陳姓男東主，並尋回35隻被抵債的貓隻，所有貓隻健康狀況良好。



消息指，被捕人在紅磡船澳街2號經營一間寵物店，並提供寵物寄賣及住宿服務。事源於被捕人於2024年8月向一間財務公司借貸21萬港元，但未能如期償還。直到今年6月30日，財務公司職員上門追債。而被捕人竟提出將店內寄宿及寄賣的貓隻交予財務公司，以抵償部分債項。財務公司職員同意此方案，並帶走了店內共35隻貓隻。



被捕人在紅磡經營寵物店，提供寄賣及寄宿服務。（陳永武攝）

該35隻貓咪分屬兩名受害人，當中32隻英國短毛貓及布偶貓屬於一名蔡姓男子，他於今年5月將32隻放在寵物店寄賣，總值約47.3萬元。另外3隻豹貓則屬於一名林姓女子，她於6月1日將3隻總值約15萬元的豹貓，放在被捕人店內寄宿。

而林女於周二（2日）想取回3隻豹貓時，發現3隻貓不見了，最終揭發3隻豹貓竟被人用作抵債，於是報警處理。

警員接報到場，發現除上述3隻貓以外，蔡男放在上址寄賣的32隻貓亦懷疑被人盜去抵債。經初步調查後，警員於店舖以涉嫌「盜竊」，拘捕一名44歲姓陳店舖男負責人，並在油麻地區及元朗區起回所有貓隻，經愛護動物協會職員檢查後，所有貓隻健康狀況良好，案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。