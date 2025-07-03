寵物店涉偷貓　3頭暫託家貓連同30多頭寄賣貓一併失蹤　東主被捕

紅磡發生一宗匪夷所思的懷疑寵物店偷貓事件。一名女飼主早前將其3頭貓咪，交予一名有照顧貓隻經驗的男子暫時照顧。該男子疑將女飼主的3頭貓，連同其30多頭寄賣貓隻，一併放置在紅磡一間寵物店代為照料。惟至昨日（7月2日）下午，該男子返回寵物店擬將貓咪交回女飼主手上，卻發現其3頭貓咪竟失蹤，兩人大驚報警求助。



警員到場後發現，除了女飼主的3頭家貓外，寄賣貓咪男的30多頭貓亦不知所終。據了解，警員經盤查後，在區外兩處地方成功起回3頭家貓、及部份寄賣貓隻。隨即以涉嫌「盜竊」罪名將寵物店店主拘捕。據知涉及的貓咪有3個品種，包括英國短毛貓、布偶貓及美國短尾貓。



黃大仙刑事調查隊處理此盜竊案。(資料圖片)

警方表示，周三（2日）下午1時10分，警方接獲一名姓林（57歲）女子報案，指她早前將3隻貓交予一名姓蔡（54歲）男子照顧。惟當到紅磡船澳街2號一間寵物店舖取回時，發現該3隻貓不見了，懷疑被人盜去。

警員接報到場，發現除上述3隻貓以外，蔡男置於上址的約30隻貓亦懷疑被人盜去。經初步調查後，警員於店舖以涉嫌「盜竊」，拘捕一名44歲姓陳店舖男負責人，並在油麻地區及元朗區起回部分貓隻。林男現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。案件中被盜去的貓總值約47萬元。