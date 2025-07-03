元朗奪命車禍｜警落馬洲拘19歲男司機　涉危駕等三罪

元朗周一（1日）發生奪命車禍。71歲姓伍老翁騎乘單車在鳳池村對開橫過馬路時，被一輛沿朗屏路往天水圍方向行駛的白色私家車撞斃。私家車不顧而去，遺下一個車牌及奧迪私家車標誌。警方今日（3日）上午約10時在落馬洲區拘捕一名19歲姓張本地男子，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，現正被扣留調查，相信為涉案司機。至於早前被捕的57歲姓趙私家車女車主亦仍被扣留調查，其丈夫則獲准保釋。



元朗朗屏路一輛私家車撞倒單車男後逃去，傷者送院搶救後證實不治。（王譯揚攝）

據了解，事發時伍翁騎單車橫過馬路，遭一輛駛至私家車直撞，單車被撞飛約10米。當時行人過路燈為紅燈，伍翁從被撞位置飛彈約20米倒地。途人聞巨響後上前查看，發現一輛白色私家車撞倒單車後，遂報警求助。私家車往天水圍方向離開。

警方昨日（2日）約7時在元朗區，拘捕57歲姓趙私家車女車主及其67歲姓嚴丈夫，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。目前嚴男已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到；趙女則仍被扣留調查。

消息指，肇事司機為車主夫婦的孫兒。姓張（19歲）司機今日在落馬洲被捕，現正被扣留調查。

現場留下少量血跡。（王譯揚攝）

警方表示，本周二（1日）傍晚6時28分，一輛私家車沿朗屏路往天水圍方向行駛，當駛至永寧村對開時，該輛私家車撞到一名正在騎單車的71歲伍姓男子，該輛私家車在意外後沒有停車並駛離現場，伍男頭部嚴重受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於晚上7時06分被證實死亡。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

現場遺下車牌及奧迪私家車標誌

現場可見，單車被撞至零件四散，車輪飛上行人路，掛在一個鐵網上，離地約2米，座椅亦飛至對面線。地上亦遺留一灘血跡、一個車牌及奧迪私家車標誌。警方現正調查車禍起因及追尋涉案私家車。