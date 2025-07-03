深水埗劏房雙屍｜姊弟情深命相依　智障姐屢走失　弟捱通宵顧3餐

深水埗昨日（3日）發生倫常燒炭雙屍案，一對同母異父姊弟，在福榮街63至69A號一劏房單位內燒炭身亡。據了解，姓尹（41歲）姊姊持行街紙，智力有問題，須姓梁（33歲）弟弟長期照顧，疑有人因此厭世尋短。警方將案件列作謀殺及自殺案處理。



死者鄰居向《香港01》透露，涉案姊弟相依為命，感情極佳；因姐姐有智力障礙，返通宵的弟弟悉心照顧，買外賣回家解決三餐。女事主曾屢次走失驚動警方，亦不時在走廊徘徊，但不會騷擾鄰居，鄰居亦間中會接濟姐姐，提供食物。據悉，單位業主周一（6月30日）曾上門追租，當時姐姐應門，惟未能成功溝通。至昨日業主再上門始揭發案件，驚呼「大劑，兩條友瞓咗喺度！」



案中姊弟倒斃在深水埗福榮街福星樓劏房住所，仵工昨晚將男死者（左）和女死者（右）遺體送往殮房。（林振華攝）

姊弟情深 3餐食外賣 姐姐屢走失

鄰居指，案中姊弟居於上址約兩年，兩人相依為命「關係好好」，沒有聽聞兩人爭執「嗌霎」，惟未曾見過有親友登門探望。據鄰居所知，弟弟在機場任職貨運工作，平常需通宵工作，故姐姐不時獨留在家，兩人3餐均以外賣解決，「佢係照顧住個家姐，個家姐弱智，一放工就買嘢返嚟食。」有時候如食物耗盡，姐姐會在走廊徘徊「行行企企」，但從來不會騷擾人，鄰居見狀間中會提供食物接濟。

鄰居又憶述，女事主如病發，會敲擊自己家門，製造聲響；鄰里均習以為常。今年1月，她曾在街頭走失，「佢自己行出去行行行，行到油麻地唔識返嚟⋯⋯」當時胞弟十分擔心，事隔一周女事主才尋回。翻查資料，一名居於深水埗福榮街的姓尹內地女子，曾於2023年11月28日及今年1月21日失蹤，兩次均被尋回。

業主追租爆門揭悲劇 「大劑，兩條友瞓咗喺度」

鄰居續指，在街上或𨋢口偶然碰上男死者，他會打招呼「笑笑口」，未見異樣。業主周一（6月30日）曾因上門追租，當時家姐應門，但未能成功溝通。至昨日（7月3日）業主再度上門，單位已無人應門。鄰居最初以為單位無人，未幾卻聽到「嘭嘭聲」，疑業主爆門揭發悲劇，「哎！大劑，兩條友瞓咗喺度！」當時單位密封，空調開着、抽氣扇關閉。

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事發昨日（7月2日）上午，警方接獲一名男子報案，指租客失聯，於是到福榮街63至69A號劏房單位查看，揭發一男一女倒斃在內。警方在場發現一盆燒過的炭，懷疑有人燒炭尋短。消息指，兩名死者為同母異父姊弟，同住於涉案單位。姓尹（41歲）姊姊持行街紙，且智力有問題，須姓梁（33歲）弟弟長期照顧，懷疑有人因此厭世而燒炭自殺。

據悉，姓關（59歲）業主因為租客失聯，昨早約11點30分到登門查看，但無人應門，開鎖後發現兩名住客昏迷不醒，於是報警。救護員到場證實兩名事主死亡。法醫下午到場初步檢驗遺體，調查人員在場搜證至傍晚離開。仵工晚上約9時到場，將遺體送至殮房。

今日（3日）早上10時許，重案組探員到葵涌公眾殮房調查遺體，暫沒有家屬認屍。警方呼籲如任何人有與案件有關的資料提供，請致電3661 9821與調查人員聯絡。

現場是福星樓一個單位。（翁鈺輝攝）

涉事單位大門曾被爆門。（羅日昇攝）

重案組探員到殮房調查遺體。（黃學潤攝）

據了解，涉案家庭不是社會福利署社工跟進個案。社署回覆《香港01》查詢時表示，當區綜合家庭服務中心社工正嘗試尋找死者的家人，以提供適切協助。

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