麥當勞MMA｜眼神問題連環拳毆膝撞六旬漢　46歲男潛逃兩日落網

深水埗欽州街一間麥當勞前日（2日）發生襲擊案，一名赤腳男不斷兜錘窩面毆打格仔衫男頭部，對方被連毆約10拳後跌坐地上，再被人膝撞面部，致後腦猛撼牆壁，最終63歲傷者面腫甩牙送院；施襲男子逃之夭夭。



警方表示，深水埗分區特遣隊展開深入調查，翻查「銳眼」計劃下大量閉路電視片段後，今日（4日）在深水埗區拘捕一名46歲姓劉本地男子，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊接手跟進。據悉，兩人不相識，因眼神問題爭執。



6月2日網上瘋傳一段影片，可見兩名男子在深水埗欽州街一麥當勞內互拉扯，其間赤腳男不斷揮拳打向對方頭部，格仔衫男嘗試用雙手格擋不果，最後毫無還擊之力下被一面倒遭拳毆，被毆約10拳後，終跌倒坐在地上用雙手掩頭，狀甚痛苦。赤腳男卻再乘勝追擊，再用3下膝撞連擊對方面部，格仔衫男被撞至後腦猛撼牆壁，影片就此結束。

《香港01》於事發晚上到涉事麥當勞了解，目擊者雄哥透露，當時兩人在水機旁，懷疑因為碰撞問題起爭執，其間有人以黑社會口吻稱「睥乜X嘢呀！」，之後兩人便開始打鬥。其中一人起初被打至倒地，之後起身反擊，瘋狂毆打對方，雄哥形容雙方打至「爆晒缸呀！」，最終麥當勞協助報警處理，一人受傷送院，另一人則逃離現場。

兩人起初互相拉扯。（facebook／Nero Chung 車cam L（香港群組））

警方表示，7月2日晚上7時許接獲報案，指在深水埗欽州街78號一間快餐店內，兩名男子疑因瑣事發生爭執。期間，其中一名男子對受害人拳打腳踢，隨後逃離現場。受襲男子為一名63歲姓陳本地男子。他面部及口腔受傷，清醒被送往明愛醫院治理。據悉，兩人不相識，因眼神問題發生爭執。

目擊者雄哥向《香港01》透露，當時兩人在近水機位置，疑因碰撞問題起爭執繼而互毆。他形容雙方打到「爆哂缸」。（王譯揚攝）

根據香港法例第 212 章《侵害人身罪條例》第 39 條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，最高可被判監禁3年。警方重申會致力打擊一切暴力罪行，並呼籲市民切勿以身試法。

目擊者表示，當時兩人在水機附近，疑因碰撞問題起爭執繼而互毆。（王譯揚攝）

赤腳男揮拳打向對方頭部，格仔恤衫男亳無還擊之力，被一面倒拳毆。（facebook／Nero Chung 車cam L（香港群組））

格仔衫男終被毆至坐在地上，用雙手掩頭狀甚痛苦。（facebook／Nero Chung 車cam L（香港群組））

赤腳男則乘勝追擊，再用膝撞重擊對方面部，格仔衫男被撞至後腦猛撼牆壁。（facebook／Nero Chung 車cam L（香港群組））