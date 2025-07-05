深水埗兩蔬果檔疑叫賣問題爆爭執　職員互毆釀4傷　警拘3人

深水埗發生打鬥事件。今日（5日）下午4時20分，警方接獲男途人報案指，有數人於桂林街85號互毆，其中兩人更一度倒地。救援人員趕抵，發現3女1男分別面、耳、頸紅腫受傷。人員即場為4名傷者包紮，之後將他們送到明愛醫院治理。其中2名女子，以及另一名沒有受傷的男子被捕。現場消息指，事件涉及兩個毗鄰的蔬果檔口，職員疑因叫賣問題口角，繼而動武。據知涉事者全部有親戚關係。



一名約50歲的男子肩膊受傷。據悉，他為其中一蔬果檔的職員。（梁偉權攝）

據其中一個涉事檔口的職員所述，事發時，她與同事正叫賣招客，卻遭另一檔口職員阻止，稱其阻街。「我話點解嗌都唔可以嗌，你（話阻街）咩意思呀，唔想我哋做（生意）啦」。兩邊人馬隨即爆發肢體衝突。

該職員亦指，兩檔素有積怨，以往亦曾因叫賣問題起爭執，繼而動武，有人曾被打致頭破血流。

據知涉事5人均有親戚關係，其中一對姓司徒的姊妹（59及55歲）最先口角及動武，司徒妹的25歲姓劉女兒上前制止，但司徒姊出手打傷劉女頸部。司徒姊的30歲姓劉兒子見狀，亦加入戰團，打傷司徒妹和劉女的53歲父親。

最終司徒姊涉嫌打鬥和襲擊致造成身體傷害，司徒妹涉打鬥，司徒姊的兒子則涉嫌普通襲擊，均被警員拘捕。案件交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。